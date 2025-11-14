Thomas Gottschalk entschuldigt sich für Aussagen beim Bambi

Thomas Gottschalk (75) sorgte bei der gestrigen Bambi-Verleihung in München für einen denkwürdigen Moment, als er auf der Bühne Popikone Cher (79) empfing. Einerseits erkannte er sie nicht sofort, andererseits schien er in seiner Rede andere Frauen runterzumachen. Vor Ort und im Netz hagelte es danach Kritik für den TV-Star. Nun meldet sich der Showmaster in seiner Instagram-Story zu der Thematik und erklärt: "Ich war vor meinem kurzfristig geplanten Auftritt hinter der Bühne, da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, wir redeten kurz – sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt 'Cher' mit dunklen Haaren auf der Diskokugel unter der Saaldecke. In diesem Moment war ich überzeugt: Ich lande in einer Falle von Verstehen Sie Spaß?" Daraufhin habe er ein Blackout gehabt, das ihm sehr unangenehm sei.

Der Abend, der Glanz und Glamour hätte versprühen sollen, war für Thomas ein offensichtlicher Fehltritt. Live auf der Bühne nannte er die "Believe"-Interpretin "die einzige Frau, die [er] in [seinem] Leben ernst genommen habe". Auch das bereue der Moderator nun. "Das Zitat in Bezug auf 'Frauen ernst nehmen' nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine", beteuert er im Netz.

Für Thomas kommt die Kritikwelle zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. In wenigen Wochen wird der Blondschopf die Primetime verlassen. Am 6. Dezember moderiert er seine letzte Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert auf RTL. In seinem Statement macht der Entertainer nun deutlich, dass er sich trotz der Negativschlagzeilen auf die Sendung freue. "Mit stolzen 75 Jahren werde ich mich dort von der großen Samstagabend-Showbühne verabschieden", teilt er seinen Fans mit.

Getty Images Thomas Gottschalk im April 2022

Getty Images Cher und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", November 2023

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025