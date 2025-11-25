Thomas Gottschalk kündigt seinen endgültigen TV-Rückzug an

Thomas Gottschalk (75) hat bei einer Preisverleihung in Passau bekanntgegeben, dass er sich nach einer letzten großen Samstagabendshow bei RTL endgültig vom Fernsehen verabschieden wird. Der 75-jährige Entertainer erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin 75 und verabschiede mich jetzt aus dem Geschäft." Zu diesem Entschluss kam er offenbar auch nach den anhaltenden Diskussionen rund um seinen Auftritt bei der "Bambi"-Gala, bei dem es zu einer Szene mit Popikone Cher (79) kam, die unter Kritikern für Stirnrunzeln und Buhrufe sorgte. Gottschalk machte hierbei deutlich, dass ihn die Debatte "nervt" und stellte klar, dass zwischen ihm und Cher keine Spannungen bestehen.

Den Abend nutzte der Moderator zudem, um den Startenor Jonas Kaufmann, der an diesem Tag geehrt wurde, zu würdigen. Thomas, der die Laudatio auf den Opernkünstler hielt, lobte Kaufmann als den "George Clooney der Oper" und betonte, wie einzigartig dieser es schaffe, ein breites Publikum genauso wie Fachleute zu begeistern. Zugleich sprach er über die Herausforderungen, denen traditionelle TV-Unterhaltung und klassische Musik in einer zunehmend digitalen und jüngeren Medienwelt gegenüberstehen. Thomas nahm die Gelegenheit wahr, um seinem Frust über die jüngsten Diskussionen Luft zu machen, betonte aber, dass Rückschläge ihn nicht von seiner geplanten Abschiedsshow abhalten würden.

Thomas, der durch Moderationsformate wie Wetten, dass..? Kultstatus erreichte, bleibt einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands. Seit Jahrzehnten prägt seine humorvolle, zugleich aber auch unkonventionelle Art die deutsche Fernsehwelt. Privat genießt er sein Leben zwischen seinen Wohnsitzen in Malibu und Baden-Baden. Mit seiner Ankündigung einer finalen Show endet eine Ära des deutschen Fernsehens. Gottschalks Rückzug sei nicht überraschend, betonte er schon häufiger, dass er sich nach Jahren im Showgeschäft aufs Altenteil zurückziehen wolle. Fans dürfen sich jedoch auf einen glanzvollen letzten Auftritt freuen.

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

Getty Images Thomas Gottschalk und Cher bei "Wetten, dass..?" 2023

Getty Images Thomas Gottschalk, 2025