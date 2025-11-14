Thomas Gottschalk kassiert bei der Bambi-Verleihung Buhrufe

Thomas Gottschalk (75) hat bei der Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios bei München für Stirnrunzeln gesorgt – und am Ende sogar Buhrufe kassiert. Der Moderator sollte am Donnerstagabend Popikone Cher (79) ehren und den "Legenden"-Preis überreichen. Doch schon der Einstieg misslang: "Ach, ich bin schon dran", sagte Thomas auf der Bühne sichtlich überrumpelt und wirkte orientierungslos. Er sprach stockend, verhaspelte sich, streute Anekdoten ein und kündigte Cher unter anderem mit den Worten an: "Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher." Als er erklärte, sie sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe", reagierten Teile des Publikums mit Buhrufen.

Im Saal und online machte sich prompt Irritation breit. Thomas trug überhastete Anekdoten vor – wie die, dass seine eigene Bambi-Trophäe beim Brand seiner Villa in Malibu geschmolzen sei – und stellte sich zwischendurch sogar direkt vor die Musik-Ikone, sodass diese für die Kameras verschwand. Cher zeigte sich irritiert, konterte jedoch schlagfertig auf Thomas' Bemerkung, er habe "alles" von ihr gesehen: "Nicht alles." Online sorgte der Auftritt des Entertainers für heftige Reaktionen. Bei X schrieben Nutzer: "Er sollte in Rente gehen" und "Man sollte ihm kein Mikrofon mehr in die Hand geben." Andere fragten: "Ist Gottschalk krank?" oder sprachen von "hochgradig verwirrt" und "maximal unangenehm".

Thomas, der den Abend stilvoll mit seiner Partnerin Karina Mroß auf dem roten Teppich begonnen hatte, konnte sich über Jahrzehnte mit seiner Show Wetten, dass..? als Entertainer einen Namen machen. Die Veranstalter der Bambi-Verleihung wollten bei einem Weltstar wie Cher sicher auf einen Mann mit Erfahrung und Format setzen, wurden jedoch bitter enttäuscht. Zuletzt hatte Thomas angekündigt, sich aus großen Bühnenformaten zurückziehen zu wollen – sein Auftritt bei der Bambi-Gala unterstreicht möglicherweise, warum.

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

Getty Images Cher nach der Auszeichnung mit ihrem Bambi, 13. November 2025

Getty Images Cher mit ihrem Bambi als Ikone der Kunst und Menschlichkeit bei der Verleihung in München, 13. November 2025