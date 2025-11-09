Thomas Gottschalk und zwei weitere Stars verlassen RTL-Show

Mega-Abschied bei RTL: Am 6. Dezember steht Thomas Gottschalk (75) in Denn sie wissen nicht, was passiert ein letztes Mal auf der großen Samstagabend-Bühne. Der Entertainer verabschiedet sich damit offiziell vom großen Rampenlicht – natürlich an der Seite von Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69), mit denen er das Format über Jahre hinweg geprägt hat. Besonders brisant: Laut Bild-Informationen ist es nicht nur für den 75-Jährigen der letzte Auftritt in der beliebten Show. Auch Barbara und Günther wollen an diesem Abend ihren Abschied von der Sendung verkünden, wie es aus Produktionskreisen heißt.

Weiter ließ man durchblicken, dass hinter den Kulissen schon eifrig an einer Neuauflage gearbeitet wird: Drei andere TV-Gesichter sollen die vakanten Positionen einnehmen – doch wer das sein könnte, bleibt vorerst offen. Schon im Mai hatte Thomas seinen Rückzug live in der Show verkündet: "Wenn der Papst jünger ist als ich, ist die Sache gelaufen – und das ist jetzt so." Barbara kündigte für das letzte gemeinsame Spektakel an: "Wir machen es dir dann richtig schön." Seit 2018 lief die Show in unregelmäßigen Abständen im RTL-Programm. Manchmal gab es bis zu zwölf Ausgaben im Jahr. Das Prinzip: Die drei Stars wissen vorher nicht, was passiert. Die Spiele erinnerten an Kindergeburtstage für Erwachsene – oft peinlich, aber fast immer lustig.

Thomas gilt seit Jahrzehnten als prägende Figur des deutschen Samstagabends. Der Moderator, der auch schon als Comedian und Schauspieler sein Können bewies, stand für große Liveshows, hochkarätige Gäste und den einen oder anderen markigen Spruch. Mit Barbara verbindet ihn vor der Kamera die Lust am Wortgefecht, mit Günther ein trockener Humor, der in der Dreierkonstellation oft für überraschende Momente sorgte. Abseits des Scheinwerferlichts ist Thomas Vater von zwei erwachsenen Söhnen, die es sicher kaum erwarten können, mit ihrem berühmten Papa endlich auf den wohlverdienten Ruhestand anzustoßen.

Getty Images Thomas Gottschalk im Oktober 2024 in Köln

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

United Archives GmbH / ActionPress Thomas Gottschalk und Günther Jauch, 1989