"Viele Sachen regeln": Nikola Grey reist morgen nach Dubai

Nach einem ominösen Vorfall zwischen Nikola Grey (29) und seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (30) verließ der gebürtige Serbe das gemeinsame Zuhause in Dubai. Wie Nikola inzwischen auf Social Media aufklärte, flog er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland, suchte sich dort eine neue Wohnung und reiste dann weiter zu seiner Familie nach Serbien. Nun kündigt der Influencer aber in seiner Instagram-Story an, morgen die Reise nach Dubai anzutreten: "Mein letzter Tag mit meiner Familie. Morgen bin ich in Dubai, um viele Sachen zu regeln."

Welche "Sachen" er genau regeln möchte, erläutert Nikola noch nicht näher. Dafür verteilt er noch einen kleinen verbalen Seitenhieb an seine Ehefrau. Zu einem Foto, auf dem er eine Frau, vermutlich seine Mutter, im Arm hält, schreibt er: "Die einzige Frau der Welt, der ich vertraue." Erst einen Abend zuvor hatte er auf Social Media über Kim gesprochen – und dabei kein gutes Haar an ihr gelassen. "Ich habe die Ehe nicht aufs Spiel gesetzt! Kim war das", betonte er und fügte hinzu: "Sie dreht es andersherum und stellt mich als den Bösen hin und sich selbst als Opfer. Dass sie sich das nach ihrem Verhalten überhaupt traut, ist für mich einfach ohne Worte." Von welchem Verhalten er sprach, verriet er jedoch vorerst nicht.

Während Nikola Hals über Kopf Dubai verließ, blieb Kim mit den drei Dalmatinerwelpen, die sie sich kurz nach ihrer Vegas-Hochzeit im vergangenen Monat gekauft hatten, in der gemeinsamen Villa zurück. Auch wenn die 30-Jährige auf Social Media den Eindruck macht, ihren Alltag nach wie vor gut zu meistern, lässt sie immer wieder durchblicken, wie sehr sie die Situation scheinbar belastet. "Nikola ist beziehungsweise war einfach mein bester Freund", gestand sie in einer Instagram-Fragerunde vor wenigen Tagen.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / Nikola Grey Nikola Grey in Serbien, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden