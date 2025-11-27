Bei "Prominent getrennt": Samira blieb in Kontakt mit Kids

Reality-TV-Star Samira Cilingir hat sich jetzt zu einer Frage geäußert, die viele ihrer Follower beschäftigte: Was passierte mit ihren zwei Kindern, während sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Yasin (34) für Prominent getrennt vor der Kamera stand? In einer Instagram-Runde nahm Samira den neugierigen Kommentar direkt auf und antwortete knapp, aber deutlich. Die Kinder seien während der Dreharbeiten bei vertrauten Bezugspersonen untergebracht gewesen. "Familie", schrieb Samira und ließ damit durchblicken, dass die Kleinen im engsten Kreis aufgehoben waren. Zugleich erzählte sie, wie der Kontakt in dieser Zeit lief, und machte dabei klar, dass es ihnen gut ging.

Auf Instagram präzisierte Samira, dass der Austausch trotz TV-Projekt möglich war. "Wir durften ja auch anrufen", erklärte sie und betonte, wie sehr sie persönlich an den Kindern hing: "Die wollten uns kaum sehen", so Samira weiter, gefolgt von einem erleichterten Fazit: "Gott sei Dank haben die das super gemacht". Bei "Prominent getrennt" verbringen Ex-Paare Zeit miteinander, während das Umfeld häufig temporär organisiert wird. Samiras Hinweis auf die Familie als Rückhalt und die erlaubten Telefonate zeichnen ein Bild davon, wie der Alltag hinter den Kulissen gemanagt wurde, während sie und Yasin sich auf den Dreh konzentrierten.

Samira ist vor allem bekannt aus der Welt der Reality-TV-Shows, die sie mit Ehemann Yasin in der Vergangenheit mehrfach bestritten hat. Die Fans kennen das Paar etwa aus Formaten wie Love Island, wo sie sich auch kennengelernt haben. Privat gibt Samira auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag, der vor allem von der Balance zwischen Familie und Karriere geprägt ist. Auch mit Yasin setzt die zweifache Mutter nach außen sichtbar auf ein funktionierendes Miteinander, wenn es um die Belange der Kinder geht – mit kurzen, klaren Statements statt langen Erklärungen.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025