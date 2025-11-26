US-Demokraten feiern zum Song "Friesenjung" von Ski Aggu

Die US-Demokraten haben jetzt ein Video auf ihrem offiziellen TikTok-Account veröffentlicht, das derzeit sowohl in den USA als auch in Deutschland für Furore sorgt. Im Mittelpunkt steht Zohran Mamdani, der frisch gewählte Bürgermeister von New York, während seines jüngsten Besuchs im Weißen Haus. Darin begegnet Zohran unter anderem überraschend freundlich dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump (79). Musikalisch untermalt wird das Ganze vom Deutschrap-Hit "Friesenjung" von Joost Klein (28), Otto Waalkes (77) und Ski Aggu (28).

Der Clip setzt die Meme-Offensive der Demokraten fort, die auf TikTok immer öfter mit humorvollen Schnitten gegen ihre politischen Gegner punkten. Laut raptastisch.net liegt der Fokus der Partei aktuell vor allem darauf, unterhaltsame Memes gegen umstrittene Amtsinhaber wie Donald Trump zu veröffentlichen. Der neueste Clip löste jedoch binnen kürzester Zeit eine regelrechte Welle an Reaktionen aus Deutschland aus. Zahlreiche deutsche User freuen sich darüber, ihren Deutschrap-Ohrwurm in den USA zu hören. Ein Nutzer kommentiert: "Aggu hats geschafft", ein anderer schreibt: "Der 10000. Kommentar, der sich über den deutschen Song freut."

Ski Aggu, Rapper aus Berlin-Wilmersdorf, ist nicht nur für seine markante Skibrille bekannt, sondern auch für Hits wie "Party Sahne" oder "Liebe Grüße". Der 27-Jährige hat sogar bereits Konzerte in den USA gespielt, doch dass einer seiner Songs einmal auf der politischen Bühne des Landes landen würde, hätte er wohl selbst kaum erwartet. Bisher hat sich der Berliner zu dem TikTok-Clip noch nicht geäußert. Ob "Friesenjung" künftig weitere Auftritte in der amerikanischen Politik feiert, bleibt spannend abzuwarten.

Getty Images Ski Aggu auf dem Hurricane Festival 2024

Getty Images Treffen im Oval Office: Donald Trump spricht mit Zohran Mamdani

Instagram / wer.ist.aggu Ski Auggu im Juni 2024