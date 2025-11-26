Simon Cowell weist Schuld an Liam Paynes Tod von sich

Simon Cowell (66), bekannt als strenger Juror bei Formaten wie American Idol und The X Factor, hat im "Rolling Stone Music Now Podcast" Stellung zu den Vorwürfen genommen, er trage Mitschuld am Tod von Sänger Liam Payne (†31). Liam, der am 16. Oktober 2024 verstarb, wurde einst von Simon in die Boyband One Direction gebracht und damit weltberühmt. Nach seinem tragischen Tod, der durch einen Sturz in Argentinien ausgelöst wurde, äußerten einige online, dass Simon in seiner Rolle als früherer Mentor mehr hätte tun können, um Liam zu unterstützen. Dazu erklärte Simon deutlich: "Die Idee, dass man für jemanden zehn Jahre nach Vertragsunterzeichnung verantwortlich ist, funktioniert einfach nicht."

In dem Podcast sprach Simon über sein letztes Treffen mit Liam, das ein Jahr vor dessen Tod stattfand. Der Produzent erinnerte sich daran, Liam in außergewöhnlich guter Verfassung erlebt zu haben. "Er sah fantastisch aus, und wir hatten ein langes Gespräch über sein Leben – über seinen Sohn, das Vatersein und den Druck, den die Musikbranche mit sich bringt." Dabei gab Simon dem Sänger den Rat, die Musik nicht sein ganzes Leben bestimmen zu lassen. "Finde andere Leidenschaften, die dir Freude bringen", habe er ihm geraten. Das stundenlange Gespräch sei für Simon eine positive Erfahrung gewesen, und nicht einmal danach habe er sich Sorgen um Liam gemacht.

Simon betonte auch, dass er immer für Liam und andere ehemalige Schützlinge offen war. Wenn Liam ihn kontaktierte, sei es nie um Hilfe gegangen, sondern darum, Zeit miteinander zu verbringen. "Er meldete sich, weil er mich vermisste, und ich vermisste ihn auch. Also haben wir den Nachmittag miteinander verbracht, und es war brillant", erzählte der Produzent. Mit Liam verband Simon nicht nur eine professionelle Beziehung, sondern auch eine persönliche, geprägt von Gesprächen über das Leben abseits des Rampenlichts. Trotz der Vorwürfe, die nach Liams Tod laut wurden, beharrt Simon darauf, immer sein Bestes gegeben zu haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Simon Cowell und Liam Payne

Getty Images Liam Payne, Simon Cowell und Nicole Scherzinger im Februar 2017

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010