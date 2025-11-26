Ayliva erneut zur Künstlerin des Jahres bei YouTube gekürt

Ayliva ist wieder ganz oben: Die Sängerin wurde in Berlin bei den YouTube Music Awards zum dritten Mal in Folge als "Künstlerin des Jahres" in Deutschland ausgezeichnet. Bei der Gala in der Hauptstadt setzte sich die 27-Jährige aus dem Ruhrgebiet in der Kategorie "Artist of the Year" unter anderem gegen RAF Camora (41) und Apache 207 (28) durch. Grundlage der Entscheidung sind die meisten Aufrufe auf der Plattform. Ayliva (27), die mit Songs wie "Sie weiß" feat. Mero und "Wunder" mit Apache 207 bereits Nummer-1-Erfolge gefeiert hat, nahm den Preis am Abend persönlich entgegen.

Neben Ayliva wurden während des Abends weitere Künstler und Creators ausgezeichnet: So wurde die 15-jährige Rapperin Zah1de aus Berlin zur Newcomerin des Jahres gekürt, nachdem sie kürzlich zuvor schon einen Bambi in der Kategorie "Shootingstar" gewonnen hatte. Oimara lieferte mit "Wackelkontakt" den beliebtesten Song des Jahres. Das erfolgreichste Musikvideo in Deutschland kommt von Rapper Jazeek, dessen Clip zu "Akon" über 17 Millionen Views verzeichnet.

Parallel dazu fanden in Berlin auch die diesjährigen TikTok-Awards statt: Nutzer kürten unter anderem Fabian Rashagai zum "Creator of the Year", während das Duo Aymen und Amo als "Artist of the Year" ausgezeichnet wurde. Aminata Belli (33) geleitete Nominierte und Gäste als Moderatorin durch den Abend und TikTok-Gesangstalent Kauta und Sänger Mark Forster (42) gaben ihr Talent zum Besten und sorgten so für gute Unterhaltung.

