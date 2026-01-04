Einbrecher der Geissens-Saint-Tropez-Villa wurden geschnappt

Carmen (60) und Robert Geiss (61) haben kurz vor Jahresende eine Nachricht erhalten, die ihnen Erleichterung bringt: In Saint-Tropez wurden nach dem brutalen Überfall auf ihre Villa mehrere Verdächtige festgenommen. "Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden", verrät er und erklärt: "Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt." Wie dem Geschäftsmann berichtet wurde, stellten die bisherigen Ermittlungen eine Herausforderung dar und sie werden weiterhin andauern.

Erleichterung macht sich bei den Geissens breit. "Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen", freut sich Carmen, die bei dem Überfall schwere Verletzungen erlitt. Doch mittlerweile ist zum Glück etwas Zeit vergangen: "Uns belastet das Thema zum Glück nicht mehr so stark. Das Leben geht weiter." Den Vorfall mit der Öffentlichkeit geteilt zu haben und anschließend auch noch eine "Spezialsendung zu dem Thema" aufgenommen zu haben, habe ihnen bei der Bewältigung geholfen. "Das war für uns, offen gesagt, gut. Wie eine Therapie, da konnten wir alles noch einmal verarbeiten", erklärt Carmen dem Magazin.

Auch wenn die Reality-TV-Bekanntheiten "am Ende Glück gehabt haben", war das schon ein harter Schlag. "Das war ja ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile", gibt die Unternehmerin zu verstehen. Glücklich darüber, dass bereits Verdächtige geschnappt wurden und die Suche noch nicht beendet ist, fiebert Carmen einem hoffentlich baldigen Ende des Dramas entgegen: "Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung."

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

