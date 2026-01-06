Davina und Shania Geiss zeigen luxuriösen Skiurlaub im Netz

Davina Geiss (22) und Shania Geiss (21) haben ihr neues Jahr mit einer ordentlichen Portion Glamour gestartet. Der perfekte Ort dafür: Kitzbühel. Die Töchter von Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (61) zeigen ihren Trip ganz offen auf Instagram und lassen ihre Fans an jedem funkelnden Moment teilhaben. Zwischen Pisten, Après-Ski und Partynächten posieren die TV-Bekanntheiten in voluminösen Fellmänteln, Moonboots und Chanel-Mützen. Teurer Wein, Shopping und gutes Essen dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Die Millionärstöchter machen damit klar, dass Luxus für sie auch 2026 an erster Stelle steht.

Die Schwestern sind schon seit ihrer Kindheit berühmt. Vor 15 Jahren startete ihre Realityshow Die Geissens im deutschen Fernsehen. Um dieses Jubiläum zu feiern, veranstaltete die Familie eine große Party auf einer Privatinsel in Dubai. Doch neben der prunkvollen Feier zeigte sich Robert auch nachdenklich. "Unsere Kinder waren natürlich immer mit der Familie unterwegs, das hat zusammengeschweißt", offenbarte er im Gespräch mit RTL.

Ein weiteres einschneidendes Ereignis des vergangenen Jahres war der Raubüberfall bei den Geissens. Im Sommer brachen Räuber in ihr Zuhause in Frankreich ein und überraschten das Ehepaar in ihrem Wohnzimmer. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen", berichtete der Unternehmer in einem Video auf Social Media. Die Töchter waren zum Tatzeitpunkt zum Glück nicht im Haus.

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss in Kitzbühel

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"