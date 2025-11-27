Kein Streit: Vin Diesel versöhnt sich mit Dwayne Johnson

Vin Diesel (58) überrascht seine Fans mit warmen Worten für Dwayne Johnson (53). Der Actionstar hat sich mit einem Instagram-Beitrag an seine Fans gewandt, um Dwayne "The Rock" Johnson und dessen Leistung im Film "The Smashing Machine" zu würdigen. In dem am Dienstag veröffentlichten Post lobte er seine Darstellung des UFC-Kämpfers Mark Kerr und erklärte, er sei "stolz auf euch beide", bezogen auf Johnson und Kerr. Begleitet von einem gemeinsamen Foto mit Johnson erinnerte sich Diesel an die Zusammenarbeit der beiden in der Fast & Furious-Reihe und hob hervor, wie Johnson mit seiner starken Persönlichkeit nachhaltig Eindruck hinterlassen habe.

Die Würdigung kommt nach Jahren des öffentlichen Streits zwischen den beiden Schauspielern, der 2016 begann, als Johnson in einem Social-Media-Beitrag Kritik an unbekannten Kollegen äußerte, bei denen es sich, wie sich später herausstellte, um Vin handelte. Die Differenzen über ihre kreativen Ansätze innerhalb des Franchise hielten über Jahre an. 2023 kam es dann bei Dreharbeiten zu einer Versöhnung. Vin beschrieb in seinem neuen Beitrag ihre Zusammenarbeit mit den Worten: "Zwei starke Persönlichkeiten, die einander anspornten und etwas Unvergessliches geschaffen haben." Dwayne hatte dieses Jahr in "Fast X" sogar einen Cameo-Auftritt und kündigte an, weiterhin im Franchise mitzuwirken.

Neben der Hommage an Dwayne erinnerte Vin an seine lange Freundschaft mit Mark Kerr, einer der ersten Personen, die er nach seinem Umzug nach Kalifornien kennenlernte. Der Sportler habe ihn einst für seinen Action-Klassiker "xXx" trainiert und sei eine inspirierende Persönlichkeit, die Kindern oft ohne Bezahlung das Kämpfen und Lebenstraining beibrachte. Zudem zeigte sich Vin begeistert über Kerrs kürzliche Aufnahme in die UFC Hall of Fame und lobte auch die Filminhalte sowie die Mitwirkung anderer Größen wie Bas Rutten.

Collage: Getty Images, Getty Images Vin Diesel und Dwayne Johnson, Collage

Imago Hobbs (Dwayne Johnson), Dom (Vin Diesel) und Brian (Paul Walker) in einer Szene aus "Fast & Furious 6"

Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin