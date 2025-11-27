Stimmenwechsel bei "Stranger Things" schockiert Fans

Netflix hat die mit Spannung erwartete fünfte Staffel von Stranger Things veröffentlicht – zumindest die ersten vier der insgesamt acht Episoden. Doch deutschen Fans der Serie fällt eine entscheidende Änderung auf: Die Synchronstimmen von fünf Hauptfiguren wurden neu besetzt. Mike (Finn Wolfhard, 22), Dustin (Gaten Matarazzo, 23), Lucas (Caleb McLaughlin, 24), Will (Noah Schnapp, 21) und Erica (Priah Ferguson, 19) klingen plötzlich anders. Einzig Elfie (Millie Bobby Brown, 21) und Max (Sadie Sink, 23) behalten ihre gewohnten deutschen Stimmen. Netflix hat dies offiziell bestätigt und sprach von "organisatorischen Gründen", die zur Neubesetzung führten.

Der bisherige Mike-Sprecher Florian Leroy äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung. Er erklärte, dass er nicht einmal die Möglichkeit erhalten habe, für die Rolle erneut vorzusprechen: "Ich hätte mir gewünscht, zumindest die Chance zu bekommen, nochmal vorzusprechen." Leroy betonte, dass er die Rolle stets mit viel Freude übernommen habe und dankbar sei, sie über einen Großteil der Serie hinweg sprechen zu dürfen – auch wenn er nun im Finale nicht mehr dabei ist. Für Fans ist die Umstellung ebenfalls nicht leicht, denn die neuen Stimmen unterscheiden sich deutlich von den bisherigen.

Netflix hat bislang keine detaillierte Begründung für die Neubesetzungen genannt. Brancheninsider vermuten jedoch, dass der Wechsel der Synchronstudios ein entscheidender Faktor sein könnte. Bisher arbeiteten für die Serie unter anderem Studio Hamburg Synchron GmbH und CSC-Studio, während die neue Staffel offenbar in anderen Studios vertont wurde. Diese mögliche Veränderung wurde jedoch nicht offiziell bestätigt. Für die Fans bleibt es eine Umstellung, gerade jetzt, da die Serie auf ihr großes Finale zusteuert, das die Geschichte von Hawkins und dem mysteriösen Upside Down abschließen wird.

Netflix Der Cast von "Stranger Things"

© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Stranger Things: Tales of '85"

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"