Sarah Ferguson und Ex-Prinz Andrew droht USA-Einreiseverbot

Sarah Ferguson (66) und Andrew (65) Mountbatten-Windsor stehen angeblich vor einem drastischen Einschnitt: Den beiden könnte die Einreise in die USA verwehrt werden – der Grund sind ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Das berichtet NewsNation unter Berufung auf Andrew Lownie. Er veröffentlichte 2025 sein Enthüllungsbuch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", in dem er von Andrews bewegtem Leben berichtet. "Andrew wird nicht auf Anfragen reagieren oder vor dem Kongress aussagen", so Royal-Autor Lownie. Weiter erklärte er: "Er – oder seine Ex-Frau Sarah Ferguson – werden nie wieder in die Vereinigten Staaten reisen. Keiner von beiden will verhaftet werden oder über ihre Freundschaft mit Jeffrey Epstein aussagen."

Die Vorwürfe gegen Andrew nehmen ihren Ausgangspunkt in den Aussagen von Virginia Giuffre (†41), die in ihrem posthum veröffentlichten Buch "Nobody’s Girl" schilderte, Andrew habe von der damals 17-Jährigen intime Beziehungen verlangt. Virginia starb im April 2025 durch Suizid. "Wir werden weitere Namen von Menschen erfahren, die Andrew zugeführt wurden, insbesondere Mädchen, die jünger waren als Virginia", so Lownie. Außerdem behauptete er, die Freundschaft der Yorks zu Epstein habe früher begonnen und länger gedauert, als bisher angenommen. Sarah räumte kürzlich ein, sich umgerechnet rund 13.000 Euro von Epstein geliehen zu haben; Lownie behauptet hingegen: "Die Gesamtsumme lag bei 1,7 Millionen Euro." Seiner Darstellung nach habe Epstein dies als "gute Investition" gesehen, da die Yorks ihn anderen Royals vorstellen würden.

Parallel berichtet OK!, dass Prinzessin Kate (43) eine zentrale Rolle dabei gespielt habe, dass König Charles III. (77) seinem Bruder den Titel entzog und ihn aus der Royal Lodge ausziehen ließ. "Sie war sehr klar, dass Andrews Handlungen und der Schaden, den sie verursachten, die Familie beschädigten", zitiert das Magazin einen Insider. Privat sind Sarah und Andrew seit 1992 getrennt und seit 1996 geschieden, doch die beiden verband lange eine enge Lebensgemeinschaft: Trotz Trennung wohnten sie über Jahre gemeinsam in der Royal Lodge bei Windsor. Sie sind Eltern von Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), zu denen beide ein enges Verhältnis pflegen. Die Autorin und Unternehmerin Sarah hat in Interviews häufig betont, Familie und Zusammenhalt stünden für sie an erster Stelle. OK! berichtet zudem, Sarah habe ihr Leben in Windsor organisiert und bleibe Andrew in alltäglichen Fragen verbunden.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson lächeln beim Wimbledon 2025 in London

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Königin Camilla im Jahr 2015