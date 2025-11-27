Sanft statt streng: So erzieht David Beckham seine Kinder

David Beckham (50) hat in James Cordens (47) Podcast "This Life of Mine" sehr persönlich über sein Familienleben mit Victoria Beckham (51) und den gemeinsamen Kindern gesprochen – und sich dabei als sanften Vater gezeichnet. "Ich bin bei meinen Kindern anders – ich bin viel weicher als mein Vater", sagte David laut Daily Mail. Er betonte, er und Victoria hätten ihren Kindern dieselben Werte mitgegeben, die sie selbst geprägt hätten: Höflichkeit, Bescheidenheit, gutes Benehmen. Während er über Familie und Zusammenhalt sprach, ist der Konflikt mit Brooklyn Beckham (26) weiter Thema in Medienberichten. Der Sohn hatte gemeinsam mit seiner Frau Nicola Peltz (30) den 50. Geburtstag seines Vaters im Mai gemieden und fehlte auch bei der feierlichen Ritterschlags-Zeremonie in Windsor. An Davids Seite standen dort Victoria, seine Eltern Ted und Sandra sowie die drei jüngeren Kinder Romeo Beckham (23), Cruz Beckham (20) und Harper Beckham.

Im Podcast schilderte David, dass er trotz seines "soften" Ansatzes klare Grenzen setze – nur eben anders als mit "harter Hand". Auf dem Platz reagiere er ruhig, wenn seine Söhne nicht abliefern. "Ich werde still. Dann wissen die Jungs genau, ob ich zufrieden bin oder nicht", sagte er. Eine Anekdote galt Cruz: Versprochen war ein Stopp bei McDonald’s, falls er sich reinhänge. "Und er spielte furchtbar! Ich schaute übers Feld und fragte mich, wo Cruz ist – und er tanzte Breakdance am anderen Ende", erzählte David lachend. Nach dem Spiel habe er den Burger-Deal gestrichen: "Er fragte, ob wir zu McDonald’s gehen. Ich sagte, nein. Und ich war hungrig." Laut Bericht wurde das Gespräch zwar schon im vergangenen Jahr aufgezeichnet, aber erst jetzt veröffentlicht – inmitten der anhaltenden Spannungen, die sich zuletzt zeigten, als Brooklyn der Zeremonie in Windsor fernblieb und stattdessen seine Hot-Sauce-Marke Cloud23 bewarb.

Persönlich wurde David auch, als es um Victoria ging. "Wir mögen uns wirklich", sagte er über die Beziehung, "wir können zusammen sitzen, essen, lachen, scherzen – oder auch schweigen." Er habe an ihr früh die Stärke bewundert: "Ich mag starke Frauen. Sie arbeitet hart. Sie ist eine großartige Mutter." Victoria selbst sprach kürzlich im Podcast "Call Me Daddy" über die veränderte Dynamik in der Familie und hob die Bedeutung offener Kommunikation hervor. Wichtig sei ein sicherer Rahmen, in dem die Kinder alles ansprechen könnten. Abseits des Rampenlichts pflegt das Paar seit 1999 gemeinsame Rituale, die ihnen Halt geben. Die Designerin und der Ex-Profi teilen alltägliche Momente zwischen Küche, Schultaxi und Familienabenden – kleine Gewissheiten, die in turbulenten Zeiten Nähe schaffen.

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025