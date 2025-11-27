Erste Bilder: So spannend wird "House of Dragon" Staffel 3

Die ersten Szenenbilder aus der mit Spannung erwarteten dritten Staffel von House of the Dragon sind veröffentlicht worden und geben einen aufregenden Einblick in das kommende Kapitel der Targaryen-Saga. Auf einem der Bilder, die moviepilot.de vorliegen, ist Emma D'Arcy (33) als Königin Rhaenyra Targaryen zu sehen, die ihre Krone nachdenklich in den Händen hält. Das zweite Bild zeigt Matt Smith (43) als Prinz Daemon Targaryen inmitten einer blutigen Schlacht, begleitet von Truppen der Häuser Tully und Schwarzhain. Diese Szenen dienen als Vorgeschmack auf die erste große Schlacht der Staffel, die sogenannte Seeschlacht in der Gurgel – ein gewaltiges Gefecht auf hoher See, das direkt zu Beginn der neuen Folgen ausgetragen wird.

Neben den Bildern sorgt eine weitere Nachricht für Jubel unter Westeros-Fans: Noch bevor Staffel 3 veröffentlicht wurde, hat HBO bereits eine vierte Staffel bestätigt, die für 2028 geplant ist. Laut Casey Bloys, dem Chef von HBO, könnte diese Staffel sehr wahrscheinlich die letzte des Spin-offs sein. Doch auch das Fantasy-Universum wird weiter ausgebaut. Ab dem 18. Januar 2026 wird das Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" mit Dexter Sol Ansell und Peter Claffey (29) in den Hauptrollen auf HBO und parallel in Deutschland bei Sky und WOW verfügbar sein. Die Serie, die etwa 100 Jahre vor Game of Thrones spielt, ist schon jetzt um eine zweite Staffel verlängert worden.

Fans dürfen sich bei der neuen Staffel auch auf lang bekannte Gesichter freuen. Emma D'Arcy und Matt Smith kehren ebenso zurück wie Olivia Cooke (31) als Königin Alicent Hohenturm und Tom Glynn-Carney als König Aegon II. Mit James Norton (40) als Ormund Hohenturm und weiteren frischen Cast-Mitgliedern erwartet die Serie einen spannenden Mix aus alteingesessenen und neuen Charakteren. Showrunner Ryan Condal versprach bereits, dass die kommende Staffel mit epischen Momenten und beeindruckenden Schlachten glänzen wird – ein echtes Highlight für alle Anhänger der Drachen und Intrigen von Westeros.

Anzeige Anzeige

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "House of the Dragon": Matt Smith, Fabien Frankel, Emma D’Arcy, Tom Glynn-Carney, Olivia Cooke, Steve Toussaint und Ewan Mitchell