Demi Lovato und Ehemann leben mit "imaginärem Mitbewohner"

Demi Lovato (33) und ihr Ehemann Jute$ (34) haben ein ungewöhnliches Mitglied in ihrem Haushalt: den erfundenen Mitbewohner Luigi. Offenbar dient dieser unsichtbare "Roommate" dazu, humorvoll kleine Haushaltssünden zu entschuldigen. Wie Jute$ im Gespräch mit dem Magazin People verriet, wird etwa ein vergessenes Handtuch am Boden einfach Luigi zugeschrieben. "Wenn ein nasses Handtuch auf dem Boden liegt, sagen wir: 'Luigi hat das wieder gemacht'", erzählte der Sänger lachend. Seit ihrer Hochzeit im Mai dieses Jahres in Kalifornien zeigt sich das Paar so von seiner lockeren und humorvollen Seite.

Neben dem gemeinsamen Spaß betonte Jute$, dass die Basis ihrer Ehe auf Ehrlichkeit und Teamarbeit beruhe. "Unsere Kommunikationsstile funktionieren einfach extrem gut zusammen. Es ist leicht, es ist mühelos", erklärt der Musiker. Kennengelernt hatten sich die beiden während der Arbeit an Demis achtem Studioalbum und gingen im August 2022 erstmals öffentlich mit ihrer Beziehung. Jute$ beschrieb das frisch gebackene Eheleben als "großartig" und sagte weiter: "Wir dachten, wir könnten uns nicht mehr lieben als an unserem Hochzeitstag, doch unsere Verbindung wird weiterhin tiefer und intensiver."

Demi selbst fand gegenüber Apple Music ähnliche Worte. In einem Interview mit Zane Lowe (52) im Oktober berichtete die Sängerin, dass ihre Liebe zu Jute$ täglich wachse. Emotional erzählte sie: "Ich dachte, an unserem Hochzeitstag sei ich so verliebt, wie es nur geht, aber ich lag falsch – die Liebe wird immer stärker." Für Demi, die zuvor schon Beziehungen hatte, sei diese Verbindung etwas völlig Neues. "Ich wusste nicht, dass man jemanden jeden Tag noch mehr lieben kann", sagte sie bewegt. Die humorvolle und zugleich tief emotionale Dynamik des Paares zeigt, wie sehr sie das Leben als Ehepartner genießen.

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jutes im März 2024

Instagram / ddlovato Jordan Lutes und Demi Lovato, 2024

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, Juni 2025