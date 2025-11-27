Bei Promi-Büßen: Emma Fernlund bereut Umut-Sommerhaus-Eklat

Emma Fernlund (24) stellt sich bei Das große Promi-Büßen ihrer Vergangenheit – und vor allem dem Verhalten gegenüber ihrem Ex-Partner Umut Tekin (28) in Das Sommerhaus der Stars. In Folge 13 der Reality-TV-Show wird die Social-Media-Bekanntheit in der Runde der Schande mit Szenen konfrontiert, in denen sie Umut anschreit und beleidigt. Moderatorin Olivia Jones (56) führt durch den Moment der Abrechnung. Emma betont, sie wolle für ihr Auftreten büßen und Verantwortung übernehmen. "Ich bin erschrocken von mir selbst, ich habe das voll verdrängt", merkt sie in der Sendung an.

Die Szenen, die Olivia in der Show zeigt, sind deutlich: Emma nennt Umut eine "Lusche" und ein "Opfer", wirft ihm Dummheit vor und geht ihn an, als er nicht so agiert, wie sie es erwartet. Dazu kommt eine Situation, in der Umut wiederholt sagt: "Bitte lass mich in Ruhe!" Emma legt nach und klatscht mehrfach lautstark in ihre Hände – derart heftig, dass andere Sommerhaus-Stars dachten, sie würde ihn schlagen. Emma erklärt in der Sendung, sie habe das damals "als Manipulation" gedeutet: Er habe mit den Bitten ein Bild festigen wollen, das sie als "die Schreckliche" darstelle. Olivia widerspricht scharf: "Experten nennen das Erniedrigung. Dein Verhalten ist einschüchternd, aggressiv. Nur weil keiner blutet, ist es nicht harmlos. Gewalt beginnt schon bei Worten. Du behandelst deinen Partner wie Vieh." Die Influencerin wirkt sichtlich getroffen und gesteht: "Ich habe nicht in einer Sekunde darüber nachgedacht, wie er sich fühlt. Schrecklich. Ich habe nur an mich gedacht." Sie spricht rückblickend von Druck, sich beweisen zu wollen und davon, dass sie damals das Gegenteil erreicht habe.

Die Dragqueen fragt Emma schließlich nach dem Grund für ihr Verhalten. Daraufhin erzählt sie unter Tränen, die Ehe ihrer Eltern sei "von Gewalt geprägt" gewesen, sie habe als Kind "viel Unsicherheit erlebt" und sich nie geborgen gefühlt: "Man lernt ja bekanntlich anhand seiner Eltern, wie man eine Liebesbeziehung führt." Olivia ordnet das ein: "Du hast zu früh gelernt: Wenn ich nicht laut bin, werde ich überhört. Das dicke Fell, das du dir zugelegt hast, das schützt dich. Nicht nur, das ist auch wie eine Zwangsjacke." Emma macht deutlich, dass sie in Zukunft niemanden mehr kontrollieren wolle und Grenzen respektieren möchte. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern sieht sie als Schritt, um private Beziehungen – wie einst mit Umut – anders zu führen und nicht mehr in alte Muster zu verfallen. Mittlerweile sei Emma eine andere: "In mir hat sich unfassbar viel verändert seit der Trennung. Ich war gezwungen, mich mit meinen Dämonen auseinanderzusetzen." Dem stimmt nicht nur Olivia zu, sondern auch ihre Mitstreiter wie Serkan Yavuz (32), Jörg Dahlmann (66) oder Vanessa Brahimi.

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Joyn Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"