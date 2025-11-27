Über diesen "Harry Potter"-Witz lacht Daniel Radcliffe noch

Es ist wahrlich nicht leicht, Daniel Radcliffe (36) mit Harry Potter-Witzen zum Lachen zu bringen. "Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil ich sie alle schon gehört habe!", erklärte der Schauspieler jetzt bei "Late Night with Seth Meyers". Doch ein Gag hinter den Kulissen der Show schaffte es tatsächlich, Daniel ein Schmunzeln zu entlocken. Da Daniel den Namen seines Sohnes nicht preisgibt, fragte ein Produzent der Show scherzhaft, ob er vielleicht "Voldemort" heiße. Radcliffe reagierte begeistert auf diesen Kommentar: "Das ist wirklich gut. Ein richtig guter Witz!"

Daniels kultige "Harry-Potter"-Rolle blieb nicht das einzige Thema im Gespräch mit Seth. Der Schauspieler sprach in der Show auch darüber, wie schwer es ihm falle, sich selbst auf der Leinwand zu sehen. Während er und seine "Merrily We Roll Along"-Kollegen Jonathan Groff (40) und Lindsay Mendez die Premiere der Aufzeichnung ihres Musicals besuchten, habe er sich geradezu in den Sitz gedrückt: "Ich habe mich zusammengerollt und konnte mich selbst kaum ansehen." Daniel, der oft humorvoll über solche Ängste spricht, scherzte weiter, dass er gerne eine Spezialversion seiner Filmprojekte sehen würde – allerdings ohne ihn selbst darin.

Neben Humor und Bühnenarbeit zeigte sich Radcliffe zuletzt auch von einer fürsorglichen Seite. Er verriet, dass er dem elfjährigen Dominic McLaughlin, der die Hauptrolle in HBOs neuer "Harry Potter"-Serie übernehmen wird, einen Brief geschrieben habe. In diesem wünschte er dem Jungen, dass er eine noch bessere Zeit als er selbst bei den Dreharbeiten habe. "Ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere", schrieb er. Dass Radcliffe sich trotz seiner klaren Distanzierung von der "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (60) die Mühe macht, seinem jungen Harry-Nachfolger Mut zuzusprechen, zeigt erneut, wie viel ihm diese magische Welt auch heute noch bedeutet.

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009

ActionPress / Photo Image Press via ZUMA Press Wire Jonathan Groff, Lindsay Mendez und Daniel Radcliffe im Juni 2024