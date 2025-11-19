So ist "Bauer sucht Frau"-Friedrich abseits der Kamera drauf

Ackerbauer Friedrich Dieckmann sorgt in der neuen Staffel von Bauer sucht Frau für den ersten großen Wirbel: Der 29-Jährige aus Lippetal in Nordrhein-Westfalen hat vor dem Start der zwölf Folgen seit dem 3. November um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+ so viele Zuschriften bekommen wie noch kein Kandidat zuvor. Auf seinem Familienhof in Niederbauer, wo Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais wachsen, empfängt der 1,91 Meter große Landwirt die ersten Herzdamen. Beim Scheunenfest entschied er sich für Laura und Selina, die ihn in der Hofwoche näher kennenlernen. Mit an seiner Seite: Hündin Daisy, einige Pferde – und viel Neugier, ob es funkt.

Der Run auf den Westfalen übertrifft sogar den bisherigen Spitzenreiter Patrick Romer (29). Der TV-Landwirt soll laut Bild-Informationen in Staffel 16 mehr als 10.000 Bewerbungen ausgelöst haben. Moderatorin Inka Bause (56) hielt ihm damals vor laufender Kamera den Rekordspiegel vor: "In sechzehn Staffeln hat keiner jemals so viele Bewerbungen bekommen wie du!" Nun hat Friedrich diesen Bestwert geknackt und startet mit Rückenwind in die Hofwoche. Was er sucht, hat er klar umrissen: Seine Partnerin soll liebevoll, tierlieb, humorvoll und selbstbewusst sein – und ihm ruhig auch mal "sagen, wo es langgeht", erklärte er. Interesse an Landwirtschaft und Politik wünscht er sich ebenfalls, denn am Ende träumt er davon, gemeinsam eine Familie zu gründen und den Hof an die Kinder weiterzugeben.

Privat zeigt Friedrich viele Facetten. Auf Social Media nimmt er seine Community mit zu Feldern, Maschinen und Hundespaziergängen, aber auch zum Training: Er hält sich als leidenschaftlicher Triathlet sowie beim Tennis, Fußball und Volleyball fit. Sein Weg zurück aufs Land führte über weite Umwege: Nach dem Abitur reiste er mit einem Freund für ein halbes Jahr nach Neuseeland, begann 2016 eine Ausbildung auf einem Spargelhof und in einem Milchviehbetrieb mit eigener Molkerei, studierte ab 2019 BWL in Berlin und schloss – durch Corona ausgebremst und durch einen Job im Kunststoffrecycling geprägt – in Münster ab. "Ich hatte auch den Wunsch, einmal in einer Großstadt zu leben", schrieb er in einer Fragerunde auf Instagram. Warum es mit der Liebe bisher nicht dauerhaft klappte? "Mein Problem war, daraus eine feste Beziehung entstehen zu lassen, denn es muss auf verschiedenen Ebenen passen", erklärte er dort. Mit seiner Ex-Partnerin habe es "zu verschiedene Lebensentwürfe" gegeben – jetzt hofft der Ackerbauer, dass Laura oder Selina diese Lücke schließen. Auf dem Hof wartet nicht nur Daisy, sondern auch ein Alltag, der nach gemeinsamer Handschrift ruft.

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

