Schon vorbei: Für sie endet die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche

Auf dem Hof von Thomas, einem Landwirt mit Mutterkuhbetrieb, ging es in der aktuellen Folge von Bauer sucht Frau zur Sache. Die beiden Kandidatinnen Sandra und Michaela mussten sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen: der Reinigung des Hühnerstalls. Thomas, der die Aufgabe bewusst gewählt hatte, erklärte: "Das ist eine Arbeit, die macht man sehr ungern eigentlich, weil das eine schmutzige Aufgabe ist. Ich möchte die Frauen testen." Beide packten tatkräftig mit an und vor allem Sandra, die dabei ihre Erfahrung unter Beweis stellte, zeigte sich überzeugt: "Ich fand schon, dass ich mich besser angestellt habe als Michaela."

Nach der anstrengenden Herausforderung stand schließlich die Entscheidung an. Thomas konsultierte seine Mutter Beate, um sich endgültig klarzuwerden, welche der beiden Frauen sein Herz höherschlagen lässt. Er räumte ein: "Ich habe eine Favoritin, da habe ich schon ein Kribbeln gespürt." Im anschließenden Gespräch mit Sandra und Michaela ließ er die Katze aus dem Sack: Michaela solle bleiben, verkündete er. Die Freude war bei ihr unübersehbar: Mit einem lauten Kreischen fiel sie Thomas in die Arme und schluchzte vor Glück: "Ich freue mich so!" Thomas erklärte: "Ich fühle mich großartig, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht." Die zuvor so siegessichere Sandra hingegen zeigte sich enttäuscht: "Wir hatten nicht wirklich die Zeit, um uns kennenzulernen, weil die Michaela schon oft im Vordergrund war."

Ob Thomas sein Herz endgültig an Michaela verschenken wird, bleibt noch abzuwarten. Der Bio-Bauer sorgte bereits früher in der Staffel für Aufsehen, als er von seinen zwei Hofdamen auf eine auffällige Narbe am Arm angesprochen wurde. Dabei erklärte Thomas, dass diese von einem Wildunfall stamme. Was zunächst wie eine oberflächliche Wunde aussah, entpuppte sich schnell als deutlich gefährlicher. "Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren", erzählte er seinen schockierten Begleiterinnen.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Bauer Thomas mit Mutter Beate, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Sandra, Bauer Thomas und Michaela, Kandidaten bei "Bauer sucht Frau"

