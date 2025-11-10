Seit Jahren Akne: Romina Palm teilt Video ihrer Unreinheiten

Romina Palm (26) hat einmal mehr ihre Ehrlichkeit unter Beweis gestellt und gewährt ihren Fans einen ungefilterten Einblick in ihr Leben. In ihrer Instagram-Story teilte das Model ein Video, das ihre Haut zeigt – besonders im Bereich ihrer Stirn sind Unreinheiten und Pickel zu sehen. "Einmal reine Haut haben, das wäre doch mal was", schreibt Romina dazu und offenbart, dass sie bereits seit ihrem 14. Lebensjahr unter Akne leidet. Mal seien die Probleme größer, mal weniger schlimm, aber nie ganz verschwunden.

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower schrieben Romina und bedankten sich für ihre offene Art. "Ich finde das so toll und ehrlich von dir. Kämpfe seit einiger Zeit auch mit meiner Haut und irgendwie fühlt man sich dann nicht so alleine damit", lauten nur einige der unterstützenden Nachrichten. Viele loben ihren Mut, dieses Thema so öffentlich anzusprechen, und fühlen sich durch die Einblicke weniger allein mit ihren eigenen Hautproblemen.

Romina, die durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt wurde und sich mittlerweile als erfolgreiches Model sowie Social-Media-Star etabliert hat, zeigt immer wieder, dass sie auch private Themen mit ihrer Community teilt. Ihre Offenheit im Umgang mit Akne zeigt einmal mehr, dass sie ihre Plattform nicht nur für glamouröse Bilder nutzt. Sie spricht auch über Themen, die sie selbst und viele ihrer Fans bewegen. Mit regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag schafft sie es, eine Verbindung zu ihren Followern aufzubauen, die auf Authentizität und Menschlichkeit basiert.

Instagram / rominapalm Romina Palm, November 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025