Romina Palm ist gerade nicht bereit für ein zweites Baby

Klare Ansage von Romina Palm (26): In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram machte das Model deutlich, dass ein zweites Baby für sie derzeit kein Thema ist. Auf die Frage eines Fans, ob sie schon bereit für Kind Nummer zwei sei und wie es weitergehe, verwies sie auf ein ganz frisches Gespräch mit ihrem Partner Christian (30). "Hatte vorgestern auch schon ein Gespräch mit Christian drüber... Aktuell sehe ich (mein eigenes) Kind 2 noch ganz, ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft." Damit beantwortete Romina offen, worüber viele ihrer Follower spekuliert hatten, und ließ zugleich durchblicken, dass das Paar das Thema zwar bespricht, aber keinen Druck aufbaut und keinen konkreten Plan verfolgt.

Mit ihrer ehrlichen Antwort liefert Romina ein kleines Update zur Familienplanung, ohne neue To-dos festzuzurren. Die Aussage macht deutlich, dass sie und Christian zwar über das Thema sprechen, aber keinen Druck aufbauen wollen. Weder ein Jahr noch ein grober Zeitraum fiel, stattdessen bleibt es bei einem deutlichen "nicht jetzt". Ihre Botschaft an die Community: Prioritäten können sich ändern, doch aktuell hat der Alltag mit ihrer kleinen Familie Vorrang. Damit ist klar, dass ein Geschwisterchen für ihre Tochter vorerst kein Thema ist.

Privat ist Romina als Model und Social-Media-Star eng mit ihrer Community verbunden und teilt gerade in Fragerunden oft Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Ihre Follower kennen auch ihre Tochter Hazel, die in vielen Erzählungen eine Hauptrolle spielt. In der Vergangenheit hatte Romina durchblicken lassen, dass sie sich grundsätzlich Geschwister für Hazel vorstellen kann. Zugleich zeigt ihr aktuelles Update, dass Timing und Lebenssituation entscheidend sind und Prioritäten sich verschieben können. Wer Romina länger verfolgt, weiß: Sie setzt bei persönlichen Themen auf direkte, aber behutsame Kommunikation, spricht Dinge mit Christian ab und teilt erst dann Details, wenn es sich für sie richtig anfühlt. So bleibt Raum für Nähe zur Community, ohne die Intimsphäre der kleinen Familie preiszugeben.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel, September 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel