Erdbeben auf Zypern: Auch Christian Wolf & Romina betroffen

Christian Wolf (30) und Romina Palm (26), die sich vor Kurzem auf einer Reise in den USA befanden, wurden bei ihrer Rückkehr nach Zypern mit einer unerwarteten Nachricht konfrontiert. Während der Influencer und seine Verlobte mit ihrer Tochter aus dem Flugzeug stiegen, erfuhren sie, dass die Insel an diesem Tag durch zwei große und mehrere kleinere Erdbeben erschüttert wurde. "Wir sind auf Zypern gelandet und haben mitbekommen, dass heute ein Erdbeben-Tag ist", berichtete Christian in einer Instagram-Story. Schnell stellte sich heraus, dass auch ihr Eigenheim von den Ereignissen betroffen war – Risse sollen sich in einigen Wänden gebildet haben, darunter auch im Schlafzimmer.

Glücklicherweise scheint die Situation weniger dramatisch zu sein, als es zunächst klang. Christian ließ seine Community wissen, dass die Schäden vor allem die Wandfarben betreffen und keine strukturellen Probleme vorliegen. Dank der stabilen Bauweise mit Stahlbeton, die auf Zypern aufgrund der Erdbebengefahr üblich ist, blieb das Haus wohl weitestgehend unversehrt. Trotzdem deutete der Unternehmer vorsichtig an, dass noch unklar sei, ob möglicherweise weitere Nachbeben folgen könnten. "Gucken wir mal, was wir heute Abend noch so erleben", erklärte er.

Christian nutzt seine Social-Media-Kanäle regelmäßig, um Fans an seinem Alltag teilhaben zu lassen. Neben Updates zu seinem Familienleben in Zypern sorgt jedoch auch sein öffentlich ausgetragener Konflikt mit Comedian Oliver Pocher (47) für Gesprächsstoff. Vor Kurzem stellte er in einem YouTube-Video klar, dass es keine geplante Aussprache zwischen ihm und dem Entertainer geben werde: "Auf so einen Kindergarten habe ich echt keine Lust." Das Thema scheint für Christian abgeschlossen zu sein, sodass er sich nun wieder voll und ganz auf wichtigere Dinge wie seine Familie und ihr Leben auf Zypern konzentrieren kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf, ActionPress / Panama Pictures Christian Wolf und Olli Pocher