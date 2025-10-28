"Selbstzweifel": Romina Palm reflektiert Model-Karriere

Romina Palm (26) teilte jetzt auf Instagram einen besonderen Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Die ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die inzwischen als Influencerin und Mutter in der Öffentlichkeit steht, ließ ihre Fans an ihrem Weg teilhaben. In einer emotionalen Botschaft reflektierte sie darüber, wie sich ihr Selbstbewusstsein entwickelt hat. "Wenn ich mir die Bilder anschaue, stelle ich fest: Je selbstbewusster ich wirke, desto weniger war ich es", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern. "Als ich damals mit dem Modeln angefangen habe, bin ich zwar meinem größten Traum nachgegangen. Zeitgleich gingen damit jedoch auch die ersten Selbstzweifel einher."

Romina schildert ihren Einstieg in die Modelwelt als eine Zeit, die nicht nur von Erfolg und Freude, sondern auch von Unsicherheiten geprägt war. "Bin ich etwa nicht gut genug?", beschreibt sie die Zweifel, die sie damals begleiteten. Heute scheint Rominas Selbstbewusstsein größer denn je: "Dieser Job jedoch bereitet mir so viel Spaß, dass ich ihn niemals losgelassen habe und auch bis heute noch liebe, vor der Kamera zu stehen." Ihre Follower zeigen sich in den Kommentaren begeistert: "Du wirkst jetzt am stärksten für mich", schreibt ein Nutzer auf Instagram.

Neben dem Foto-Rückblick gewährt Romina immer wieder private Einblicke und spricht Themen an, die ihre Community bewegen. In der Vergangenheit sprach sie bereits offen über persönliche Kämpfe, wie etwa eine überwundene Essstörung, die sie einst sehr belastete. Die Influencerin betonte in ihrem aktuellen Post, dass man einen Weg finden müsse, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Man solle sich klarmachen, dass man mehr sei als seine äußere Hülle und dass diese Hülle dennoch wunderschön sei. "Daran arbeite ich auch noch. Tag für Tag ein Stück besser. Wir schaffen das", richtet Romina an ihre Fans.

IMAGO / Gartner Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel, September 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

