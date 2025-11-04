Romina Palm teilt emotionale Erinnerungen an Hazels Geburt

Romina Palm (26), bekannt als Model und Social-Media-Star, hat vor einigen Monaten ihre erste Tochter zur Welt gebracht und wird seither von Freude über die Geburt erfüllt. In einer Fragerunde auf Instagram mit ihren Fans teilte sie ihre Gedanken zu diesem besonderen Erlebnis und bezeichnete Hazels Geburt als den schönsten Tag ihres Lebens. "Ich hatte eine traumhafte Geburt und schaue mir bis heute noch so oft die Videos an", schrieb Romina und fügte hinzu, wie unbeschreiblich es für sie war, ihre Tochter erstmals in den Armen zu halten. "Wir waren so ein starkes Team", schwärmte sie über den besonderen Moment.

In ihren Antworten macht Romina deutlich, wie präsent dieser Tag noch immer für sie ist. Die Aufnahmen von der Entbindung schaut sie sich regelmäßig an, um die Emotionen wieder aufleben zu lassen. Hazel kam vor einigen Monaten zur Welt, genaue Details zur Klinik oder zum Verlauf teilte die Influencerin, die nach der Geburt mit dem Babyblues kämpfte, nicht. Stattdessen rückte sie die besonderen Gefühle in den Mittelpunkt und hob hervor, wie sehr sie dieser Start ins gemeinsame Leben geprägt hat.

Abseits dieses bewegenden Moments ist Romina als Model und Social-Media-Star dafür bekannt, persönliche Einblicke behutsam und zugleich authentisch zu teilen. Sie richtet ihren Blick oft auf das, was im Alltag trägt: Verbundenheit, kleine Erinnerungen, gemeinsame Augenblicke. Dass sie die Aufnahmen der Geburt so oft anschaut, passt zu diesem Verständnis von Nähe und Bewahren. Für Romina steht offenbar das Gefühl im Vordergrund, mit Hazel zusammenzuwachsen und diesen Weg bewusst zu dokumentieren. Wer ihr folgt, kennt den warmen Ton, mit dem sie solche Erlebnisse festhält – weniger als große Inszenierung, mehr als stilles Tagebuch in Bildern und Worten. So entsteht das Porträt einer jungen Mutter, die ihr Glück nicht lauter macht als nötig, sondern ihm einen festen Platz im täglichen Leben gibt.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel, 2025