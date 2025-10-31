"Freuen uns riesig": Gülcan Kamps zum zweiten Mal schwanger

Überraschung aus dem Netz: Gülcan Kamps (43) hat auf Instagram ihr Babyglück geteilt und erwartet mit Ehemann Sebastian Kamps ihr zweites Kind. In einem kurzen Clip mit liebevollen Schnappschüssen und dem Supremes-Hit "Baby Love" machte die Moderatorin die frohe Nachricht öffentlich – und schrieb dazu: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 ist auf dem Weg." Das Posting erschien am Donnerstag online und kam mit den Hashtags "schwanger", "gesegnet", "babykamps2", "magie" und "schon jetzt verliebt". Tausende Fans gratulierten ihr in den Kommentaren und ließen die schönsten Wünsche da.

Konkrete Details zur Schwangerschaft behielt Gülcan zunächst für sich. Auch zum errechneten Termin oder weiteren Infos äußerte sich die werdende Zweifach-Mama nicht. Sicher ist: Für die Moderatorin und den Unternehmer an ihrer Seite ist es Kind Nummer zwei – ihr erstes Baby kam im Dezember 2021 zur Welt. Damals entschieden sich die beiden bewusst für Diskretion: Weder Name noch Geschlecht machten sie öffentlich. In den Reaktionen unter dem neuen Video dominierte pure Freude: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Gülcan, eine wunderschöne Schwangerschaft", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Sonnenschein – das freut mich sehr für dein stolzes Mama-Herzlein. Nur das Beste und eine reibungslose Schwangerschaft", ist auf Instagram zu lesen.

Die Freude hat eine Vorgeschichte: Gülcan hat offen darüber gesprochen, wie lange der Weg zur Mutterschaft war. Fünf Jahre lang versuchten sie und ihr Mann, ein Baby zu bekommen – eine Phase, die sie später in der Sat.1-Doku "Unser Mallorca" als "größte Herausforderung" ihres Lebens beschrieb. Privat hält die Moderatorin ihr Familienleben gern geschützt, zeigt lieber Momentaufnahmen statt Vollansichten und setzt auf positive Botschaften. Und ihren Humor behält die TV-Bekannte auch in Familienfragen: Auf neugierige Nachfragen reagierte sie in der Vergangenheit schlagfertig – und lässt nun ihre Bilder sprechen. Für die Fans ist klar: Der Countdown auf "Babykamps2" läuft, und Gülcan schenkt ihnen dabei genau so viel Nähe, wie sie selbst für richtig hält.

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

ActionPress / Krick, Jens Gülcan Kamps im Januar 2020