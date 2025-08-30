Ein zweites Baby? Gülcan Kamps liefert eindeutige Antwort

Moderatorin Gülcan Kamps (42) hat auf Instagram mit Humor auf die ständige Kinderfrage reagiert, die ihr von Fans und Journalisten immer wieder gestellt wird. Charmant schrieb sie: "Kind Nummer zwei kommt immer nach Kind Nummer eins" und ließ damit durchblicken, dass sie das Thema nicht allzu ernst nimmt. Mit ihrem Mann Sebastian Kamps hat Gülcan einen gemeinsamen Sohn, der 2021 geboren wurde. In der Vergangenheit betonte sie, dass sie sich ein weiteres Kind gut vorstellen könnte, doch konkrete Pläne wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Abseits ihres Familienlebens bleibt Gülcan beruflich engagiert und voller Tatendrang. Aktuell ist die charismatische Moderatorin in mehreren TV-Projekten zu sehen. Im kommenden Monat startet sie in der neuen Show "Deutschlands dümmster Promi", in der sie neben Prominenten wie Mario Basler (56) auftreten wird. Darüber hinaus wird sie in der Sendung "Dinge gibt's..!" zu Gast sein, die von Panagiota Petridou (46) moderiert wird. Nach ihrem Abschied von der Moderation von My Style Rocks scheint Gülcan weiterhin voller Elan, neue Herausforderungen anzunehmen und ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen.

Bekannt wurde Gülcan durch ihre Zeit als Moderatorin bei VIVA, wo sie zu einer festen Größe der deutschen Fernsehlandschaft wurde. In den letzten Jahren erweiterte sie ihren Wirkungskreis um zahlreiche Projekte und Auftritte, die ihr Publikum stets begeisterten. Obwohl sie kürzlich von Verena Kerth (44) in der Moderation von "My Style Rocks" abgelöst wurde, ist Gülcan keineswegs aus der TV-Welt verschwunden. Vielmehr zeigt sich die Moderatorin als bemerkenswert wandelbar und bleibt eine geschätzte Persönlichkeit, die mit Humor und Bodenständigkeit bei ihren Fans punktet.

Getty Images Gülcan Kamps im Oktober 2017

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, September 2024