Gülcan Kamps zeigt sich emotional über ihre Schwangerschaft

Gülcan Kamps (43) und ihr Ehemann Sebastian Kamps dürfen sich erneut über Zuwachs freuen. Die Moderatorin verkündete vergangene Woche im Netz, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Wenige Tage nach der Ankündigung spricht sie in ihrer Instagram-Story über ihre Emotionen und bedankt sich für die überwältigende Anteilnahme ihrer Fans. "Ich wurde am Wochenende überwältigt von all der Liebe, die ihr mir geschickt habt. [...] Ihr seid so süß, wie ihr euch mitfreut. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns freuen", schwärmt sie und bezeichnet ihre Schwangerschaft als "riesengroßes Geschenk und Wunder".

Die TV-Persönlichkeit schildert, wie besonders dieser Moment für sie und ihre Familie ist: Sie könne "es selber manchmal gar nicht glauben" und freue sich "einfach jeden Tag so sehr". Auch für ihr erstes Kind, das sie liebevoll "Baby Kamps" nennt, sei das Geschwisterchen "etwas ganz Besonderes": "Ich glaube, das wird richtig toll, ein Geschwisterchen zu bekommen und gemeinsam aufzuwachsen. Ich sehe das ja bei allen Eltern, die zwei oder drei Kinder haben, wie schön das Familienleben ist, [...]. Das ist so süß, mit anzusehen, und ich freue mich so sehr, dass wir das erleben dürfen."

Die frohe Nachricht hatte Gülcan mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram verkündet. Mit einer Bilderreihe voller liebevoller Schnappschüsse und dem Song "Baby Love" von den Supremes machte sie ihr Glück offiziell. Dazu schrieb die Moderatorin, die viele noch aus ihrer Zeit bei dem Musiksender Viva kennen: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 ist auf dem Weg." Unter dem Beitrag sammelten sich unzählige Glückwünsche. Fans gratulierten überschwänglich und schickten ihr warme Worte wie: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Gülcan, eine wunderschöne Schwangerschaft", oder "Nur das Beste und eine reibungslose Schwangerschaft".

IMAGO / ThomasReiner.pro Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

IMAGO / Eibner Gülcan Kamps, Oktober 2019