Darum hadert Liz Kaeber mit dem Gedanken an ein zweites Baby

Liz Kaeber (33) hat auf Instagram sehr persönliche Einblicke in ihr Familienleben und ihre Gedanken zu einem möglichen zweiten Kind gegeben. Die Influencerin, die Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter wurde, beantwortete im Rahmen einer Fragerunde die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könne. "Loki macht mein Leben wirklich sehr viel lebenswerter. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man zwei Menschen gleichermaßen so sehr lieben kann", schrieb Liz. Gleichzeitig zeigte sie sich unsicher, ob sie in den kommenden Jahren bereit für eine größere Familie sei: "Dennoch muss ich sagen, bin ich wirklich ein so freiheitsliebender Mensch und mit einem zweiten Kind wäre das noch weniger machbar. Jedenfalls stelle ich es mir zu schwierig vor."

Die junge Mutter berichtete in ihrer Story, dass sie sich immer eine große Familie gewünscht habe. Doch im Alltag stößt sie oft an ihre Grenzen, nicht wegen Loki selbst, der ein "lieber kleiner Strahlemann" sei, sondern durch die Herausforderungen der Mutterschaft wie Schlafmangel und die körperliche Erschöpfung. "Vielleicht braucht es noch seine Zeit für diese Gedanken und Entscheidungen", kommentierte Liz. Offenbar jongliert sie zwischen den Vorstellungen von ihrer früheren Familienplanung und den realen Aufgaben, die das Elternsein mit sich bringt.

Die Influencerin feierte im Netz kürzlich einen kleinen Meilenstein und reflektierte, wie sehr sie in den vergangenen sieben Monaten über sich hinausgewachsen sei. "Ich bin nun seit 7 Monaten Mama. 7 Monate, in denen ich so sehr an mir gewachsen bin, wo ich einfach jeden Tag alles gebe und über mich hinauswachse", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihr Kind stillt. Liz berichtete offen, dass sie Kräfte in sich entdeckt habe, von denen sie vorher keine Ahnung hatte. Die neue Rolle als Mutter bringt jeden Tag Herausforderungen, doch trotz aller Erschöpfung empfindet sie ihre Aufgabe als das größte Glück ihres Lebens.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, April 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Baby, August 2024