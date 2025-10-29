Neu-Mama Liz Kaeber ehrlich: Paarzeit existiert kaum noch

Content Creatorin Liz Kaeber (33) und ihr Ehemann Nick erleben eine turbulente Zeit. Vor neun Monaten wurden sie Eltern von ihrem kleinen Loki – der ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Dass das Leben als selbstständige, frischgebackene Mama nicht immer ein Zuckerschlecken ist, teilt Liz offen mit ihren Fans. Auch in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram nimmt sie kein Blatt vor den Mund, als sie gefragt wird, ob sie und ihr Partner vor lauter Elternsein eigentlich auch noch Zeit für sich finden. "So gut wie nie", erklärt sie ehrlich.

Die 33-Jährige betont zwar, dass das bei jedem Baby anders sei, ihr Kleiner brauche aber ständige Nähe seiner Eltern. "Die Zeit zu zweit haben wir deshalb nicht, weil es Loki eben auch noch nicht zulässt, dass wir mal am Abend Serien schauen oder einfach mal auf der Couch liegen können, um zu kuscheln, genauso wenig tagsüber", erklärt sie und fügt hinzu: "Einer von uns, meist ist es Nick, geht mit Loki tagsüber spazieren, zu den Zeiten, in denen er schlafen muss. In der Zeit muss ich versuchen, alles abzuarbeiten. Dadurch, dass Loki nicht alleine im Bett schläft, fehlen uns die Abende, wo man eben mal nur Zeit für sich als Paar hätte." Auch wenn sie zugibt, dass das belastend für eine Beziehung sein kann, zeigt sie sich weiter positiv und betont: "Man wächst mit seinen Aufgaben und findet für alles Wege und Lösungen."

Mit ihrer Schwangerschaft und Lokis Geburt ging für die Influencerin ein großer Wunsch in Erfüllung. Ob sie sich eines Tages ein Geschwisterchen für ihren Sohn wünscht, wisse Liz aktuell aber noch nicht. "Ich muss sagen, ich bin wirklich ein so freiheitsliebender Mensch und mit einem zweiten Kind wäre das noch weniger machbar. Jedenfalls stelle ich es mir zu schwierig vor", gestand sie in einem früheren Q&A in ihrer Instagram-Story.

