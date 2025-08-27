Liz Kaeber reflektiert sieben Monate Mama sein

Liz Kaeber (33), Reality-TV-Star und Social-Media-Liebling, hat Anlass zur Freude, denn sie blickt auf sieben Monate als glückliche Mama zurück. Auf Instagram teilt sie ein besonderes Foto, das sie beim Stillen ihres Sohnes Loki zeigt. Mit ihrer Hand verdeckt sie das Gesicht ihres Babys, doch die Liebe, die sie für ihren kleinen Engel empfindet, ist deutlich spürbar. "Ich bin nun seit 7 Monaten Mama. 7 Monate, in denen ich so sehr an mir gewachsen bin, wo ich einfach jeden Tag alles gebe und über mich hinauswachse. Kräfte, die in mir aufkommen, und Situationen, die ich meistere, von denen ich zuvor noch nicht einmal im Ansatz die leiseste Ahnung hatte", schreibt Liz zu dem Foto. Trotz Schlafmangel und neuer Herausforderungen empfindet sie ihre neue Aufgabe als das größte Glück ihres Lebens.

Die Veränderungen, die das Leben als Mutter bringt, beschreibt Liz in emotionalen Worten. Sie empfindet sich selbst als viel bewusster und ausgeglichener als je zuvor, auch wenn viele Dinge, die früher wichtig schienen, in den Hintergrund getreten sind. Das Stillen und die Fürsorge für Loki verbinden sie noch mehr mit ihrem Sohn, der ihren Alltag komplett macht. Für Liz hat das Mamasein nicht nur neue Kraftquellen in ihr geweckt, sondern sie fühlt sich auch endlich angekommen. Sie beschreibt ihre Reise als "einzigartig und erfüllend" und lässt ihre Fans in dieser besonderen Zeit an ihren Gefühlen teilhaben.

Dass sie nun so glücklich strahlt, war jedoch nicht von Anfang an so selbstverständlich. Liz hatte zu Beginn ihrer Mutterrolle Herausforderungen zu meistern, die sie stark gefordert haben. Besonders der Schlafmangel setzte ihr zu, und sie musste lernen, mit den neuen Aufgaben umzugehen. Doch Liz hat sich durchgebissen und ihren Rhythmus gefunden. Über die Entwicklungen der letzten Monate kann man deutlich sagen: Sie ist in der Mamawelt angekommen und erlebt mit Loki eine Liebe, die nichts anderes in ihrem Leben aufwiegt.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Baby, August 2024

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im Juni 2025