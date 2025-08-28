Baby statt Festival: Schwangere Lulu Lewe zeigt sich dankbar

Lulu Lewe hat allen Grund zur Freude: Die Sängerin und ihr Partner Bastian erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Noch vor einem Jahr hätte sie sich wohl nicht träumen lassen, was heute Realität ist. Wie sie auf Instagram zeigt, tanzte sie damals ausgelassen auf dem berühmten Burning-Man-Festival. Dieses Jahr legte das Paar die Reise in die Wüste jedoch auf Eis und genießt stattdessen die ruhigen Momente in der Sonne, während Lulu ihrem Babybauch beim Wachsen zusieht. "Ein Jahr später. Der schönste Grund, nicht beim Burning Man dabei zu sein", schwärmt die werdende Mama.

In ihrem Beitrag reflektiert die Musikerin auch darüber, wie sehr sich das Leben in einem Jahr verändern kann. Sie erzählt, vor einem Jahr hätten sie und Bastian auf dem Festival noch über die Möglichkeit gescherzt, nächstes Jahr wiederzukommen, falls keine Schwangerschaft dazwischenkommt. Doch die Realität ließ nicht lange auf sich warten, und jetzt fiebern die beiden voller Vorfreude dem Start in ihr neues Leben als Familie entgegen. "Nun sind wir hier", zeigt sich Lulu dankbar – und scheint dabei die Veränderungen in ihrem Alltag vollkommen zu genießen.

Schon seit Jahren zieht die kleine Schwester von Sarah Connor (45) ihre Fans mit ihren musikalischen Projekten in den Bann. Privat aber freut sie sich auf die größte Rolle ihres Lebens – die als Mama. Das Geschlecht des Babys verrieten Lulu und ihr Liebster erst vor wenigen Wochen mit einem herzerwärmenden Video auf Social Media. Bei ihrer Gender-Reveal-Party schnitten sie eine mit Früchten verzierte Torte an – zum Vorschein kam eine blaue Füllung. "Es ist ein Junge!", rief die 33-Jährige begeistert.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Sängerin

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Bastian Scheibe, August 2025

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe, August 2025