Unfall am Set: Jennifer Garner biss Co-Star fast das Ohr ab

Jennifer Garner (53) hat auf einer Presseveranstaltung in Santa Monica eine unglaubliche Anekdote aus ihrer Schauspielkarriere geteilt. Während sie die zweite Staffel der Serie "The Last Thing He Told Me" vorstellte, sprach sie über eine denkwürdige Szene mit ihrem Co-Star Sala Baker, mit dem sie schon 2007 im Film "Operation: Kingdom" zusammengearbeitet hatte. Damals artete ein Kampf so aus, dass Jennifer ihm während der Dreharbeiten ein Stück seines Ohres abbiss. Der Regisseur habe sie aufgefordert, um ihr Leben zu kämpfen, was beide Akteure offenbar sehr wörtlich nahmen. "Pete Berg sagte, er solle mich töten, und ich sollte alles tun, um zu überleben", erklärte Jennifer vor dem amüsierten Publikum im Beisein von Hello!.

Rund 20 Jahre später begegneten sich Jennifer und Sala erneut für eine intensive Kampfszene in ihrer neuen Serie. Dort bricht erneut ein wilder Kampf aus, bei dem keiner der beiden Schauspieler zurücksteckte. Jennifer berichtete, dass die Crew am Set beeindruckt, aber auch besorgt war: "Das war vielleicht unser erster oder zweiter Drehtag, und die Leute sagten, man solle vorsichtiger sein. Aber ich sagte nur: 'Nein, wir gehen aufs Ganze.'" Auch ihr Serienpartner Nikolaj Coster-Waldau, bekannt aus Game of Thrones, konnte die Geschichte von dem Ohrbiss kaum glauben und fragte nach: "Du hast ihm wirklich ein Stück des Ohres abgebissen?" Jennifer konterte schmunzelnd: "Wie Mike Tyson – und macht mich bloß nicht wütend." Die zweite Staffel der Serie startet am 20. Februar und verspricht, genauso spannend wie die Story dahinter zu werden.

Abseits der actionreichen Szenen zeigt Jennifer auch ruhigere Seiten und begeistert ihre Fans weiterhin mit ihrem Kochformat "Pretend Cooking Show". Das Hobbyprojekt, das viele Einblicke in ihre heimische Küche gewährt, läuft inzwischen auch auf YouTube und hat eine treue Fangemeinde gefunden. Für die Schauspielerin scheint die Mischung aus Action und Bodenständigkeit perfekt zu funktionieren. Ob als Kämpferin vor der Kamera oder Köchin hinter dem Herd – Jennifer kombiniert Professionalität mit Humor und erreicht damit Menschen in aller Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner im Feburar 2023