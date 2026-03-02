Jennifer Garners Kinder peinlich berührt von Erfolgsfilm

Jennifer Garner (53) hat in einem Podcast verraten, dass ihre Kinder von ihrem erfolgreichen Film "30 über Nacht" alles andere als begeistert sind. Die Schauspielerin sprach in der Sendung "Not Gonna Lie" mit Kylie Kelce (33) über die unangenehmen Situationen, die der Film für ihre drei Kids immer wieder verursacht hat. "Sie haben einige gequälte Jahre durchgemacht, als sie 13 wurden und der Film bei vielen Geburtstagsfeiern oder Übernachtungspartys auftauchte", erzählte Jennifer. Die Eltern der Freunde ihrer Kinder dachten, es wäre eine schöne Idee, den Film zu zeigen – doch für Jennifers Nachwuchs war das eine peinliche Angelegenheit. "Meine Kinder waren zuallererst beschämt. Beschämt. Und zweitens so verärgert, mich traurig zu sehen, so verärgert, mich verliebt zu sehen. Und außerdem ist es einfach so peinlich", erklärte Jennifer.

Die Situation wurde zeitweise so unangenehm für ihre Kinder, dass Jennifer sogar "ein paar Anrufe von Übernachtungspartys" bekam. Ihre Kids beschwerten sich dann über angebliche Kopfschmerzen und baten darum, abgeholt zu werden. "Und wir dachten uns: 'Du hast Kopfschmerzen? Du hattest noch nie Kopfschmerzen, aber du brauchst mich, um dich abzuholen, okay'", erinnert sich die Schauspielerin. Obwohl ihre Kinder den Film nicht genießen konnten, liebt Jennifer selbst die Komödie aus dem Jahr 2004 und hatte "die beste Zeit" bei den Dreharbeiten. Allerdings gestand sie, dass sie den Film seit der Premiere nicht mehr komplett gesehen hat.

Von allen Charakteren, die Jennifer in ihrer Karriere gespielt hat, rangiert Jenna Rink aus "30 über Nacht" auf Platz "eins oder zwei" ihrer Favoritenliste. "Es gab so viel Freude bei der Erschaffung dieser Figur", schwärmte sie und erinnerte sich an das Improvisieren und Spielen am Set. Der einzige Charakter, der "vielleicht Nummer eins" sein könnte, ist Sydney Bristow aus der Serie "Alias", die von 2001 bis 2006 lief. "Sie hat mein Leben verändert", sagte Jennifer über die Rolle der CIA-Spionin, für die sie einen Golden Globe gewann und vier Emmy-Nominierungen erhielt. Die Rolle habe ihr ein Gefühl von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gegeben, das sie zuvor nicht hatte.

Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York