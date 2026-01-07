Amira Aly verrät spannende Details von "The Masked Singer"

Amira Aly (33) lässt ihre Fans hinter die Kulissen von The Masked Singer blicken – und schildert, wie streng geheim das Treiben rund um ihren Auftritt als "Eggi" wirklich war. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte" erzählt die Moderatorin, wie sie gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) und zwei weiteren Promis um den Sieg sang und es bis ins große Finale schaffte. Wochenlang rätselte das TV-Team um Verona Pooth (57) in Köln, welcher Star im Ei-Kostüm steckt, ohne zu ahnen, dass ausgerechnet Amira sich unter der Maske verbarg. Während die Zuschauer noch spekulierten, erlebte die zweifache Mutter im Hintergrund eine Show, in der nichts dem Zufall überlassen wird – schon gar nicht die Identität der Kandidaten.

Im Gespräch mit Podcast-Partnerin Paula Lambert beschreibt Amira, wie konsequent die Produktion auf Geheimhaltung setzt. "Jeder von uns bekommt einen Fahrer und persönlichen Assistenten. Dann wirst du von einem schwarzen Bus zu Hause abgeholt – auch schon am Probetag. Und darin sitzt dann schon dein persönlicher Assistent und eine schwarze, große Tasche", erklärt sie bei "Iced Macho Latte". Die eigentliche Verwandlung beginne dann kurz vor dem Sendergelände: "Wir sind losgefahren und (...) auf einmal heißt es: 'Hier, bitte umziehen.'" Im Bus warten ein schwarzer Jogginganzug, neue Schuhe, Handschuhe, eine Sturmhaube und eine Skimaske auf die prominenten Stimmen. Kaum am Studio angekommen, gilt ein striktes Redeverbot – weder mit Crew-Mitgliedern noch mit anderen Kandidaten dürfen Worte gewechselt werden. "Auch die Kandidaten untereinander dürfen natürlich nicht wissen, wer man ist", betont Amira.

Abseits der streng getakteten Geheimzeremonie erlebte Amira die Wochen bei "The Masked Singer" als intensive Zeit, in der sie nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich an ihre Grenzen ging. Hinter dem glänzenden Ei-Kostüm steckte eine Frau, die mit Lampenfieber, Engegefühl im Kostüm und der ungewohnten Anonymität umgehen musste und sich dennoch Show für Show durchbiss. Im Podcast mit Paula wirkt die Freundin gelöst, lacht über den absurden Anblick im Komplett-Schwarz-Outfit und erinnert sich an den Moment, in dem sie endlich wieder sie selbst sein durfte – ohne Maske, ohne Geheimcodes, dafür mit viel Erleichterung und einem völlig neuen Blick auf eine der geheimnisvollsten Shows im deutschen Fernsehen.

Joyn/Willi Weber Amira Aly bei "The Masked Singer" 2025

Imago Amira Aly am 2. September 2025