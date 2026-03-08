Julianne Hough verblüfft ihre Fans mit einem Makeover-Video

Julianne Hough (37) hat ihre Fans auf Instagram nun mit einem beeindruckenden Makeover-Video begeistert. Die "Dancing With The Stars"-Moderatorin nahm ihre Follower hinter die Kulissen ihres glamourösen Auftritts in New York City mit. Dort feierte sie die Premiere von "The Bride", einer Frankenstein-Adaption von Regisseurin Maggie Gyllenhaal (48), in der Julianne ebenfalls zu sehen ist. In dem Video zeigt sie sich zunächst in schwarzer Spitzenunterwäsche unter einem orangefarbenen Seidenmantel, bevor sie laut Hello! in ein schwarzes, drapiertes Francesco-Murano-Kleid mit gewagtem seitlichem Cut schlüpft.

Zu ihrem eleganten Look kombinierte Julianne einen glatten Bob und dramatische Smokey-Eyes, die ihre Fans in den Kommentaren regelrecht ins Schwärmen brachten. "Du bist so schön!", schrieb eine Followerin laut Hello!, während andere kommentierten: "So hübsch wie immer, Julianne." Mit ihrem Red-Carpet-Auftritt feiert Julianne zudem einen besonderen Meilenstein: Nach acht Jahren Pause kehrt sie mit "The Bride" wieder zur Schauspielerei zurück. "Es war großartig. Ich könnte mir ehrlich gesagt kein anderes Projekt vorstellen", verriet sie laut OK Magazine zuvor bei der Londoner Premiere des Films.

"The Bride" ist ein Remake des Klassikers "Frankensteins Braut" von 1935 und spielt laut Filmstarts in den 1930er-Jahren in Chicago. Frankensteins Monster, gespielt von Christian Bale (52), leidet dort unter großer Einsamkeit und sucht Hilfe bei der Wissenschaftlerin Dr. Euphronius, die von Annette Bening verkörpert wird. Gemeinsam erwecken sie den Leichnam einer Frau, gespielt von Jessie Buckley (36), als Gefährtin für das Monster zum Leben. Aus dem zunächst grausamen Experiment entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Zum Cast gehören außerdem Jake Gyllenhaal (45), Peter Sarsgaard (55) und Penelope Cruz (51).

Anzeige Anzeige

Getty Images Julianne Hough bei der Premiere von "The Bride!" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Julianne Hough bei der Premiere von "The Bride!" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images John Magaro, Julianne Hough, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Christian Bale und Annette Bening bei der Premiere von "The Bride"