Peinliche Panne für Pietro Lombardi bei "The Masked Singer"

Pietro Lombardi (33) sorgt für eine pikante Enthüllung: Der Sänger, der in der vergangenen Staffel von The Masked Singer als Rave-ioli den zweiten Platz holte, erzählte jetzt im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" von einer beinahe peinlichen Toilettenpanne während einer Live-Show. Es passierte im Studio, kurz vor seinem Auftritt mit dem Song "Fresh", als ihn plötzlich Magen-Darm-Beschwerden überfielen. Eingepackt in das massive Kostüm, begleitet von der Show-Crew und unter Zeitdruck, stand Pietro vor einer Entscheidung, die es in sich hatte – mitten in der Werbepause, die nur wenige Minuten dauerte.

Im Gespräch mit Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) schilderte der Sänger die dramatischen Momente hinter der Bühne: "Auf jeden Fall habe ich dieses Kostüm an, und wenn du das anhast, du kannst nichts machen", sagte er im Podcast. Dann sei es urplötzlich losgegangen: "Es kommt von jetzt auf gleich, bam, du kannst nichts machen. Es gibt keine Option, nicht auf Toilette zu gehen." Die Crew geriet laut Pietro in Panik, denn das aufwendige Outfit ließ sich nicht in Sekunden ablegen. Also sprintete das Team mit ihm Richtung WC, während im Studio die Uhr gnadenlos tickte. "Es gibt zwei Optionen: Entweder ich gehe auf Toilette oder ich kacke mir in die Hose", fasste er die Situation zusammen. Nach dem Rettungslauf im XXL-Kostüm offenbarte er außerdem: "Ich weiß bis heute nicht, weil da waren ja tausende Schnüre und alles, ich habe safe irgendwas angekackt von meinen Sachen."

Pietro, der nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine bodenständige und humorvolle Art bekannt ist, ist seit Jahren ein Publikumsmagnet. Der beliebte Sänger spricht oft ohne Scheu über persönliche und lustige Erlebnisse, was ihn bei seinen Fans besonders beliebt macht. "The Masked Singer" war für den früheren DSDS-Gewinner eine weitere Möglichkeit, sein Talent zu zeigen – und das in einer völlig neuen Rolle. Seine Teilnahme hat nicht nur musikalisch für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern auch für die ein oder andere Anekdote, die ihn als zugänglichen und authentischen Künstler präsentiert. Dass er solche Momente ohne Hemmungen teilt, ist Teil seines Erfolgsrezepts und sicher einer der Gründe, warum ihm seine Fans so treu bleiben.

Joyn/Willi Weber Pietro Lombardi und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2025

ActionPress/Coldrey,James Olli Pocher und Pietro Lombardi

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich