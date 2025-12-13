Am Freitag fallen Masken: Wer gewinnt "The Masked Singer"?

Vier Kostüme, ein Ziel: Am kommenden Samstag, den 13. Dezember 2025, läuft ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn das große Finale von The Masked Singer. Im Rennen um den Siegerpokal stehen King, Rave-ioli, Eggi und Muuhnika. Während Matthias Opdenhövel (55) durch den Abend führt, tüfteln Verona Pooth (57), Chris Tall (34) und Beatrice Egli (37) im Rateteam an den letzten Hinweisen. In der Liveshow fällt endgültig die Maske – und zwar bei allen vier Finalisten. Wer setzt sich durch, wer bleibt bis zur letzten Sekunde unerkannt, und wer sorgt für die größte Überraschung?

Die Regeln im "The Masked Singer"-Finale sind klar: Jede Figur tritt auf, liefert neue Indizien und muss sich am Ende zeigen. Damit enden alle Fragezeichen rund um die wahre Identität hinter Rave-ioli, Eggi, Muuhnika und King. ProSieben überträgt das Finale gemeinsam mit Joyn live. Für Fans heißt das: mitfiebern, mittippen, mitraten – und am Ende vier Enthüllungen am Stück erleben.

Rave-ioli ist zweifellos eine der am heißesten diskutierten Figuren in dieser Staffel. Die Fans scheinen schon eine starke Vermutung zu haben, welcher Star sich unter dem Kostüm befinden könnte. Wie in der Joyn-App hervorgeht, tippen mehr als 90 Prozent darauf, dass Pietro Lombardi (33) darin steckt. Die Maske hatte sich nämlich bei ihrem letzten Auftritt etwas schief angehört, was Moderator Matthias Opdenhövel damit entschuldigte, dass der Star im Kostüm krank sei. Dass Pietro kurz davor publik machte, sich einen Infekt zugezogen zu haben, scheint für die meisten ein eindeutiger Indiz zu sein.

ProSieben/Nadine Rupp Matthias Opdenhövel, Moderator

Joyn/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Masken

Joyn/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Masken

