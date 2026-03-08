Nach Tour-Absage: Mick Jagger macht Urlaub in Ägypten

Mick Jagger (82) meldet sich jetzt mit sonnigen Urlaubsschnappschüssen aus Ägypten bei seinen Fans! Der Rolling Stones-Frontmann teilte auf Instagram nun eine ganze Galerie von Bildern, auf denen er vor den berühmten Pyramiden, auf einem Markt und sogar am mystischen "Mountain of the Dead" posiert. In lässigen cremefarbenen Chinos, engem weißen T-Shirt, Turnschuhen, Basecap und Sonnenbrille stapft der Musiker durch die Wüste und strahlt dabei in die Kamera. Während Mick entspannt Urlaub macht, erreichen seine Fans laut Daily Mail ganz andere Nachrichten: Eigentlich stand für Mick statt seines Ägypten-Abenteuers eine Tournee der Stones durch Großbritannien und Europa an.

Wie die Daily Mail berichtet, wurden zwar nie Konzerte offiziell angekündigt, doch für das Frühjahr 2026 war zunächst eine Tour im Gespräch. Ein Sprecher der Band erklärte, dass die angedachten Termine nicht umgesetzt werden konnten: "Die Band wollte Anfang des Jahres auf Tournee gehen, aber es hat auch nicht geklappt", so die Quelle. Angeblich habe Gitarrist Keith Richards (82) erklärt, dass er nicht noch einmal monatelang auf Tour gehen möchte. Der Sprecher betont zudem: "Es ist schwer für ihre Fans, aber die Stones werden wieder auf die Bühne zurückkehren, wenn sie bereit sind."

Die abgesagte Tour verschafft Mick dafür offenbar jede Menge Freizeit, die er für sich und seine Familie nutzen kann. Der Sänger hat eine große Patchwork-Familie, zu der neben seinen acht Kindern auch mehrere Enkel und Urenkel zählen. Aktuell ist er mit Melanie Hamrick (38) verlobt, mit der er sein jüngstes Kind hat. Erst kürzlich verriet seine Tochter Elizabeth Jagger (42) auf der Berliner Fashion Week, wie ihr berühmter Vater im Familienleben aufgeht. Die 42-Jährige schwärmte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: "Er ist ein fantastischer Opa."

Instagram / mickjagger Mick Jagger in Ägypten

Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

Instagram / melhamrick Familienfoto zum 9. Geburtstag von Mick Jaggers Sohn Deveraux.