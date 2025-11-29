George Harrison enthüllt wahren Trennungsgrund der Beatles

In einem neuen, überarbeiteten neunten Teil der Doku-Serie "The Beatles Anthology" auf Disney+ gewährt George Harrison (†58), der als "der stille Beatle" bekannt war, unveröffentlichte Einblicke in die Geschichte der Band und ihren Trennungsgrund. In Interviewaufnahmen von 1994, als sich George mit Paul McCartney (83) und Ringo Starr (85) für die Arbeit an neuen Songs wie "Free As A Bird" und "Real Love" zusammenfand, reflektiert er über die Höhen und Tiefen der Beatles-Ära. "Wir waren einfach total gestresst", erklärt George. "Und ich glaube, das war wirklich der Hauptgrund dafür, dass sich die Beatles trennten: Stress. Wir wollten alle nur noch raus – einfach ein bisschen Frieden."

Die neu bearbeiteten Episoden der Anthology-Serie zeigen intime Momente der Band, darunter Studioaufnahmen in Pauls Heimstudio und gemeinsame Jam-Sessions bei George zu Hause. Auch der berühmte Humor der Band bleibt in Szenen wie einem scherzhaften Austausch zwischen George und Paul über eine "vegetarische Lederjacke" lebendig. Ringo beschreibt die Zeit rückblickend als "verrückt, aber großartig". Er hebt hervor, wie wichtig es war, dass sie sich als Band gegenseitig stützen konnten: "Manchmal ist einer von uns fast durchgedreht, aber die anderen haben ihn wieder zurückgeholt. Wir waren wie Brüder." Gemeinschaft und Musik waren für sie zentrale Elemente, die sie trotz allem miteinander verbunden hielten.

George, bekannt für seine spirituelle Sichtweise, äußert sich abschließend über die andauernde Wirkung der Beatles: "Die Beatles werden noch lange weiterleben – durch die Platten, die Filme, die Bücher und in den Erinnerungen der Menschen." Die Episoden enden versöhnlich mit einer Szene, in der Paul, George und Ringo bei herrlichem Wetter in Georges Garten lachen, musizieren und die gemeinsame Zeit genießen. Für die drei überlebenden Beatles war dies ein Moment des Friedens, der die Spannungen der Vergangenheit vergessen ließ. Es bleibt ein bewegendes Andenken an eine der berühmtesten Bands aller Zeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles vor ihrer TV-Show "Big Night Out" in Teddington im Februar 1964

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatles-Gitarrist George Harrison

Anzeige Anzeige

Hulton Archive/Getty Images The Beatles bei einem Auftritt in Manchester 1963