Hatte George Harrison eine Affäre mit Ringo Starrs Frau?

Zu Zeiten der Beatles galten Ringo Starr (85) und seine erste Frau Maureen Cox als Paar, das die Fans bewunderten. Doch hinter den Kulissen soll es eine brisante Affäre zwischen Maureen und Ringos Bandkollegen George Harrison (†58) gegeben haben, wie dessen Ex-Frau Pattie Boyd in ihren Memoiren enthüllte. Boyd berichtet, dass diese Affäre 1974 zum Bruch ihrer eigenen Ehe mit George führte. "Die letzte Person, der ich so etwas zugetraut hätte", schrieb sie, als sie Maureen und George gemeinsam in einem Zimmer entdeckte, wie das US-Magazin berichtet. Harrison habe seinem Freund angeblich später gestanden: "Ich bin in deine Frau verliebt."

Die Ereignisse hatten weitreichende Folgen für alle Beteiligten. Maureen und Ringo, die 1965 geheiratet hatten und drei gemeinsame Kinder haben, ließen sich 1975 scheiden. Ringo soll Berichten zufolge gefasst auf Harrisons Geständnis reagiert haben und scherzte: "Besser du als jemand, den wir nicht kennen." Auch die Ehe von Harrison und Boyd, die sich seit 1966 kannten, zerbrach. Beide zogen privat neue Wege: Harrison heiratete später Olivia Arias, während Boyd mit Eric Clapton (80) liiert war. Maureen lebte bis zu ihrem Tod 1994 mit Isaac Tigrett, Mitbegründer der Hard Rock Café-Kette, zusammen.

Trotz des Skandals ließ Ringo sich nicht von seiner Freundschaft zu George abbringen. Die beiden Musiker blieben eng verbunden, auch nachdem sie sich neu verheirateten: Harrison mit Olivia Arias, wohingegen Ringo 1981 die Schauspielerin Barbara Bach heiratete. Die beiden sind bis heute ein Paar und teilten bereits in der Vergangenheit intime Details über ihre Beziehung. Ringo betonte in Interviews immer wieder, dass sein Leben durch Barbara bereichert wurde. Ihr gemeinsames Glück inspirierte sogar Songs wie "Thankful" auf Ringos jüngstem Album. Ein erstaunlicher Schlussstrich unter die Dramen der Vergangenheit.

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964

Getty Images Ringo Starr und seine erste Frau Maureen 1965

Getty Images George Harrison und Patti Boyd 1966