Dieser Serienstar verkörpert George Martin im Beatles-Biopic

Harry Lloyd, bekannt aus der Erfolgsserie Game of Thrones, wird im kommenden vierteiligen Beatles-Biopic die Rolle des legendären Produzenten George Martin übernehmen. Das Projekt mit dem Titel "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" wird von Regisseur Sam Mendes (60) inszeniert und soll im April 2028 in die Kinos kommen. Die Nachricht wurde von Georges Sohn Giles Martin öffentlich gemacht, der Harry während eines Auftritts in der "Ryan Tubridy Show" auf Virgin Radio UK als "sehr engagiert" lobte. Neben dem Schauspieler zählen Stars wie Paul Mescal (29), Barry Keoghan (33), Harris Dickinson (29) und Joseph Quinn (31), die die Beatles verkörpern werden, sowie Saoirse Ronan (31) und Aimee Lou Wood (31) zum hochkarätigen Cast.

George, der oft als "der fünfte Beatle" bezeichnet wurde, hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Musik der legendären Band. Seine klassisch-musikalische Ausbildung und seine Begabung für orchestrale Arrangements prägten den unverwechselbaren Sound zahlreicher Beatles-Alben. Er spielte nicht nur häufig Klavier oder Keyboard auf ihren Songs, sondern war auch für mehrere Nr. 1-Hits in Großbritannien und den USA verantwortlich. Mit seiner beeindruckenden Karriere, die mit sechs Grammys gekrönt wurde, gilt Martin als einer der bedeutendsten Produzenten der Musikgeschichte, wie Just Jared berichtet.

Harry, der in "Game of Thrones" als Prinz Viserys Targaryen einem Millionenpublikum bekannt wurde, hat sich in seiner Karriere längst von dieser Rolle gelöst. Er überzeugte außerdem in vielen weiteren Serien – etwa als Will Scarlet in Robin Hood, als Jeremy Baines in Doctor Who, als Charles Xavier in Legion und als Bernard Marx in Brave New World. Fans dürfen gespannt sein, wie der Schauspieler den einflussreichen Produzenten auf der Leinwand verkörpert.

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin und John Lennon in London, 1963

Getty Images Harry Lloyd, Star aus "Game of Thrones"

ActionPress/ Backgrid Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan und Joseph Quinn, Schauspieler

