Lilith Becker erobert die Modewelt mit ihrem eigenen Label

Lilith Becker startet in der Modewelt durch. Die Tochter von Ben Becker (61) hat ihr Studium an der Mailänder Modeschule abgeschlossen und bereits ihr eigenes Modelabel namens "Lilith Maria" gegründet. Ihre erste eigene Kollektion präsentierte sie auf der Fashion Week in Mailand, wo sie mit extravaganten Kreationen aus hochwertigen Materialien wie Schurwolle und Kaschmir überzeugte. Ben ist stolz auf seine einzige Tochter und verriet gegenüber Bild: "Lilith versucht gerade, in der Modewelt Fuß zu fassen. Ich bin sehr stolz auf sie." Die Designerin beschreibt ihre Arbeit selbst als Balance zwischen tragbarer Alltagsmode und Showproduktion.

Für die berühmte Schauspielerfamilie ist Liliths Karrierestart eine frohe Botschaft nach einem schweren Jahr. Ben musste im vergangenen Jahr den Tod beider Elternteile verkraften – seine Mutter Monica Hansen starb im Juli im Alter von 83 Jahren, sein Vater Rolf Becker im Dezember mit 90 Jahren. Wie der Schauspieler dem Blatt erzählte, geht das Leben nun weiter: "Es geht weiter, so wie sie es gewollt hätten. Die Situation ist schwer. Ich fange jetzt wieder an zu arbeiten, gehe auf Tour. Arbeit lenkt ab. Das Leben geht weiter." Auch Lilith sei sehr fleißig unterwegs und reise viel zwischen Mailand, Paris und London hin und her.

Schon als Kind musste Lilith mit einer ungewöhnlichen Familiensituation klarkommen. Ihre Eltern führten eine Ehe auf Distanz: Während Ben in Berlin lebte, wohnte Anne mit Lilith auf dem Land. In der TV-Show "7 Töchter" gab Lilith damals Einblicke in ihren Alltag. "Papas Lebensstil und ein Baby in der gleichen Wohnung sind halt sehr schwierig – unter anderem raucht er halt auch in der Wohnung. Er kommt nachts manchmal nach Hause, da wäre ich wach geworden und Mama auch. Das geht halt nicht", erklärte sie. Schon von klein auf organisierten die drei ihr Familienleben so, auch als die beiden Wohnorte später rund 40 Kilometer auseinanderlagen.

