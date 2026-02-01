Das ist bislang über Sam Mendes' neue Beatles-Filme bekannt

Vier junge Schauspielstars schlüpfen in die wohl berühmtesten Pilzkopf-Frisuren der Musikgeschichte: Harris Dickinson (29) als John Lennon (†40), Paul Mescal (29) als Paul McCartney (83), Joseph Quinn (32) als George Harrison (†58) und Barry Keoghan (33) als Ringo Starr (85). Sony hat jetzt die ersten Bilder aus "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event" veröffentlicht, das im April 2028 ins Kino kommen soll. Besonders spektakulär: Exklusive Postkarten mit den ersten Looks der Fab Four wurden im Liverpool Institute of Performing Arts versteckt, direkt in der Heimatstadt der Band. Studierende konnten die Motive im ganzen Gebäude aufspüren – und so als Erste sehen, wie die vier Schauspieler im Biopic auftreten werden.

Regisseur Sam Mendes setzt bei dem Mammutprojekt auf ein Konzept, das es so im Kino noch nicht gab: vier eigenständige Filme, jeder mit dem Fokus auf einem der Beatles, die zusammen ein großes Ganzes ergeben sollen. "Wir machen nicht nur einen Film über die Beatles – wir machen vier", erklärte Sam bereits im vergangenen Jahr auf der CinemaCon gegenüber dem Branchenblatt The Hollywood Reporter. Die Drehbücher stammen unter anderem von Jez Butterworth, Peter Straughan und Jack Thorne. Neben dem Quartett um Harris, Paul, Joseph und Barry sind auch Saoirse Ronan (31) als Linda McCartney, James Norton (40) als Brian Epstein, Anna Sawai als Yoko Ono (92), Aimee Lou Wood (31) als Pattie Boyd, Harry Lloyd als Produzent George Martin und Mia McKenna-Bruce als Maureen Starkey an Bord. Sony-Filmchef Tom Rothman betonte im Gespräch mit The Hollywood Reporter, man müsse "die Kühnheit der Idee mit einer kühnen Startstrategie" verbinden.

Privat bringt das Ensemble viel gemeinsame Geschichte mit ans Set. Paul Mescal und Saoirse Ronan kennen sich seit Jahren und gelten in der Branche als eng befreundet. "Sie ist einfach eine meiner besten Freundinnen und eine unglaubliche Schauspielerin", schwärmte Paul im Interview mit dem Magazin Us Weekly über die erneute Zusammenarbeit. Barry Keoghan und Paul verbindet zudem eine langjährige Bekanntschaft aus der aufstrebenden irischen Filmszene, während Joseph Quinn und Harris Dickinson zuletzt immer wieder gemeinsam auf Events in London gesichtet wurden. Für alle vier Hauptdarsteller bedeutet das Beatles-Projekt nicht nur eine prestigeträchtige Rolle, sondern auch eine intensive gemeinsame Zeit, in der Freundschaften vertieft und neue Dynamiken innerhalb des Quartetts entstehen können.

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

Sony Pictures Harris Dickinson als John Lennon

Sony Pictures Barry Keoghan als Ringo Starr im Beatles-Biopic

Sony Pictures Joseph Quinn als George Harrison in dem Beatles-Biopic

Sony Pictures Paul Mescal als Paul McCartney im Beatles-Biopic