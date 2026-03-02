Mitschuldig? Kritik an Kate wegen Schweigens zu Prinz Andrew

Prinzessin Kate (44) sieht sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem sie sich bislang nicht öffentlich zur Verhaftung von Prinz Andrew (66) geäußert haben. Der Sohn von König Charles III. (77) war im Februar wegen Fehlverhaltens im Amt festgenommen worden, nachdem bereits im Oktober 2025 das Ausmaß seiner Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) bekannt geworden war und Andrew daraufhin seine Ländereien und Titel verloren hatte. Während der Verhaftung befanden sich Kate und William im Urlaub im Ausland, was ihnen auf der Plattform X zahlreiche wütende Kommentare einbrachte. "Kate und William im Urlaub und Charles besucht eine Modenschau, während Prinz Andrew verhört wurde, ist keine Demonstration von Stärke. Sie zeigen der Welt nur, wie realitätsfern sie sind", schrieb ein User laut Yahoo News.

Die Empörung setzte sich fort, als das Paar bei den BAFTAs auftrat. Einige Kritiker gingen sogar so weit, Kate und William der Mittäterschaft an Andrews mutmaßlichen Verbrechen zu bezichtigen. "Wo ist das Mitgefühl für die Opfer? Das ist das Einzige, was sie kümmern könnte", kommentierte eine Person. "Die Arroganz ist umwerfend", schrieb ein anderer User. Wieder andere bezeichneten das Auftreten des Paares als "völlig realitätsfern" und kritisierten die schlechte Außenwirkung. "Ihr Schweigen macht sie mitschuldig", lautete ein weiterer Kommentar. Auch die unterschiedliche Behandlung durch die britischen Medien wurde bemängelt: "Ich verstehe nicht, wie die Leute William und Kate weiterhin verteidigen können!"

Kate und William haben sich bislang nicht zu der laufenden polizeilichen Angelegenheit geäußert, was dem üblichen Vorgehen der Royals entspricht, sich von Skandalen fernzuhalten. Beobachter spekulieren jedoch bereits über die Gründe für das anhaltende Schweigen des Paares. "Der Krisenmanager hat ihnen wahrscheinlich geraten, sich zurückzuhalten, während die anderen die Schläge einstecken", mutmaßte ein User. Ein anderer ging noch weiter und erklärte: "Wenn Williams Herrschaft kommt, sollte er als Wilhelm der Feigling bekannt sein. Ich weiß nicht, ob Königsgemahlinnen benannt werden, aber Kate sollte als Kate Middleton die Faule bekannt sein."

Getty Images Bei den BAFTA Film Awards 2026: Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll