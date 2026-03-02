Neuer Netflix-Action-Thriller "Brotherhood" spaltet Fans

Der nächste Netflix-Hype kommt aus Brasilien: Mit "Brotherhood: Angstzustand" mischt ein knallharter Action-Thriller aktuell die Charts des Streamingdienstes auf und sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt steht Elisa, gespielt von Camilla Damião, die in einer Nacht voller Gewalt von korrupten Polizisten entführt wird, während in ihrer Stadt das Chaos ausbricht. Ihre Tante Cristina, verkörpert von Naruna Costa, gehört zur Führungsebene der titelgebenden Bruderschaft und setzt alles daran, ihre Nichte aus den Fängen der Entführer zu befreien. Parallel dazu startet die Gang eine brutale Angriffswelle auf Polizeistationen und Sicherheitskräfte. Seit der Veröffentlichung trendet der Titel bei Netflix, während erste Stimmen, etwa auf der Internet Movie Database (IMDb), laut Kino.de ein geteiltes Bild zeichnen: Die Wucht der Bilder überzeugt viele, andere hadern mit der Figurenzeichnung.

Inszeniert wurde "Brotherhood: Angstzustand" von Regisseur Pedro Morelli, der auch gemeinsam mit Julia Furrer das Drehbuch verfasst hat. Der Film ist ein Spin-off der brasilianischen Serie "Irmandade" aus dem Jahr 2019 und knüpft thematisch an die dort erzählte Welt der organisierten Kriminalität an. Während draußen die Stadt im Ausnahmezustand versinkt, ringen Elisa und Cristina im Inneren mit grundlegenden Fragen nach Moral, Loyalität und Gerechtigkeit in einem durch Korruption zerrütteten System. Immer wieder steht im Raum, welche Rolle Gewalt spielt, wenn es darum geht, Macht zu sichern oder zurückzugewinnen, und wie sehr frühere Entscheidungen das eigene Schicksal bestimmen. Wer den Mix aus kompromisslosem Gang-Milieu, innerfamiliären Konflikten und politischer Brisanz mag, kann den Thriller ab sofort bei Netflix streamen.

Auf der Bewertungsplattform IMDb fallen die ersten Reaktionen auf "Brotherhood: Angstzustand" dabei gemischt aus. Einige Zuschauer loben insbesondere die dichte Inszenierung und den Look des Films. Kritische Stimmen bemängeln hingegen, dass viele Figuren ohne Vorwissen zur Serie "Irmandade" unterentwickelt bleiben und für Zuschauer, die nur den Film sehen, schwer greifbar sind. Wer allerdings bereits mit der Vorgeschichte der Bruderschaft vertraut ist, dürfte Gefallen an der intensiven Atmosphäre und dem komplexen Beziehungsgeflecht zwischen Elisa, Cristina und der Organisation finden.

Alexandre Schneider/Netflix Camilla Damião als Elisa und David Santos als Borges in "Brotherhood: Angstzustand"

Alexandre Schneider/Netflix Naruna Costa als Cristina in einer Szene aus "Brotherhood: Angstzustand"

Netflix Naruna Costa als Cristina und Lee Taylor als Ivan in "Brotherhood: Angstzustand"

