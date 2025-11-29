Magersucht im Sport: Fußballstar öffnet sich über Essstörung

Sydney Leroux, die amerikanische Fußballerin und Stürmerin von Angel City FC, hat am Mittwoch eine mutige Botschaft auf Instagram geteilt. In einem emotionalen Video offenbarte sie, dass sie seit ihrer Jugend mit einer Essstörung kämpft und kürzlich offiziell mit Anorexie diagnostiziert wurde. Sie erklärte, dass sie diese Offenbarung öffentlich macht, um anderen zu helfen. "Es ist das, was wir verstecken, uns schämen und völlig vermeiden", schrieb sie in ihrer Bildunterschrift und rief dazu auf, über Essstörungen im Frauensport offener zu sprechen. Mit den Worten "Ich weigere mich, weiter aus Angst zu schweigen" will sie Aufmerksamkeit auf dieses oft tabuisierte Thema lenken.

Sydney beschrieb, wie sie ihre körperlichen Reaktionen auf den Leistungsdruck lange Zeit als normal empfand. Nun hat sie den Schritt gewagt, ihre Geschichte zu teilen, obwohl sie zugab, "absolut verängstigt" zu sein. Unter ihrem Beitrag erhielt die 35-Jährige eine Welle der Unterstützung: Teamkolleginnen wie Trinity Rodman und Kristie Mewis sowie Persönlichkeiten wie Shawn Johnson und Kayla Nicole sendeten ihr ermutigende Nachrichten. Shawn kommentierte: "Von einer ED-Besiegerin zur anderen – wir sind hier für dich!" Diese Unterstützung zeigt, wie wichtig und kraftvoll Sydneys Entscheidung ist, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Die mutige Bekanntmachung kommt acht Monate, nachdem Sydney angekündigt hatte, sich aus dem aktiven Sport zurückzuziehen, um sich auf ihre mentale Gesundheit und ihre Familie zu konzentrieren. Sie teilt zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Dom Dwyer und möchte vor allem für diese ein Vorbild sein. Trotz der Herausforderungen betont sie ihren Kampfgeist und ihre Entschlossenheit, zurückzukehren. Schon in der Vergangenheit war Sydney für ihre Authentizität bekannt – eine Eigenschaft, die sie auch jetzt unter Beweis stellt, indem sie ein Tabuthema beleuchtet und sich für Veränderungen im Frauensport starkmacht.

