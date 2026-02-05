Noel Gallagher erhält bei den Brit Awards große Auszeichnung

Noel Gallagher (58) wird bei den kommenden Brit Awards als Songwriter des Jahres ausgezeichnet. Die Zeremonie findet am 28. Februar in der Co-op Live Arena in Manchester statt und wird von Jack Whitehall (37) moderiert. Noel, der gemeinsam mit seinem Bruder Liam Gallagher (53) zuletzt auf einer gefeierten Reunion-Tour von Oasis unterwegs war, hatte einst erklärt, die Brit Awards nur dann nochmals zu besuchen, wenn er für seine eigenen Songwriting-Fähigkeiten ausgezeichnet würde. Genau diese Anerkennung wird dem Musiker nun zuteil, nachdem er mehr als drei Jahrzehnte mit seinen Liedern die britische Musik geprägt hat. Neben der Preisübergabe sind auch Auftritte von Stars wie Harry Styles (32) und Mark Ronson (50) angekündigt.

Noel, einstiger Kritiker der Awards, bezeichnete die Gala in der Vergangenheit als "vergesslich" und war für seine unkonventionellen Auftritte bei den Brit Awards stets in Erinnerung geblieben. Legendär sind die Momente, in denen er und sein Bruder nicht nur ihre musikalischen Rivalen, sondern auch die Preisverleihung selbst aufs Korn nahmen. Stacey Tang, die Vorsitzende des 2026 Brit Awards Komitees, würdigte Noel als kreative Kraft, die die Essenz der britischen Musik weltweit geprägt hat. Die Veranstaltung feiert somit nicht nur seine musikalischen Errungenschaften, sondern auch die kulturelle Bedeutung seiner Werke.

Dass Noels kreatives Schaffen eine hohe Wertschätzung erfährt, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr, als handschriftliche Songtexte zu "Don't Look Back in Anger", einem der größten Hits von Oasis, für bemerkenswerte 23.000 Euro bei einer Auktion versteigert wurden. Die Resonanz auf diesen ikonischen Song unterstreicht die bleibende Bedeutung seines musikalischen Erbes. Schon seit den 1990er Jahren hat der Musiker mit seinem unvergleichlichen Stil einzelne Songs unvergesslich gemacht und Generationen von Fans weltweit inspiriert. Das bevorstehende Ereignis wird zweifellos ein weiterer Meilenstein in seiner bemerkenswerten Karriere.

