Britney Spears veröffentlicht Bikini-Video mit Nippelblitzer

Britney Spears (44) hat am Mittwoch, dem 4. Februar, ein neues Tanzvideo auf Instagram geteilt – aufgenommen draußen vor üppigen Palmen, in einem knappen neonorangenen Bikini-Top mit Blumenmuster und einem weißen String-Slip. Während die Sängerin wirbelt und mit ihren blonden Haaren spielt, passiert jedoch ein ungünstiger Moment: Britneys Nippel blitzen hervor. Die Königin des Pop wird kreativ und verdeckt sie mehrfach mit einem Blümchen. Dazu postet sie nur eine Rose und zwei Schwert-Emojis. In der Clip-Sequenz streicht sie über ihren Körper, lässt die Hüften kreisen und zieht sogar den Slip kurz nach unten – ein typischer Britney-Moment, der ihre Fans sofort ans Handy fesselt.

Schon im Januar hatte die Pop-Ikone erklärt, weshalb sie solche Tanzvideos so oft teilt: "Ich tanze, um Dinge in meinem Körper zu heilen, von denen die Leute keine Ahnung haben", schrieb Britney damals auf Instagram. "Ja, und es ist manchmal peinlich… aber ich bin durchs Feuer gegangen, um mein Leben zu retten." Gleichzeitig denkt sie laut über Musikpläne nach – allerdings nicht in den USA. "Ich werde wegen extrem sensibler Gründe niemals wieder in den USA auftreten", schrieb die "The Woman in Me"-Autorin, stellte aber Auftritte anderswo in Aussicht: "Ich hoffe, bald in Großbritannien und Australien aufzutreten, auf einem Hocker mit einer roten Rose im Haar, zusammen mit meinem Sohn Jayden." Laut dem Magazin OK! unterstützt Britney den 19-Jährigen bereits hinter den Kulissen: "Sie hilft ihm, mit Produzenten in Kontakt zu kommen, mit denen sie früher gearbeitet hat", so ein Insider. Eine gemeinsame Studio-Session sei denkbar, es sei aber "noch sehr früh".

Privat bleibt die Familie ein sensibles Thema. Mit Jayden feierte die Sängerin nun schon das zweite Weihnachten in Folge, während Sohn Sean Preston (20) wegen "beruflicher Verpflichtungen" fehlte und stattdessen Zeit mit Oma Lynne und Tante Jamie Lynn (34) verbrachte. Das Verhältnis zu ihnen war zuletzt angespannt, seit Britney die Vormundschaft durch Vater Jamie als "missbräuchlich" bezeichnete. Auf Instagram schickte sie an den Feiertagen eine spitze Botschaft in die Runde: "Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderschöne Familie, die mich niemals respektlos behandelt oder verletzt hat", schrieb sie sarkastisch und kündigte an, "bald" überraschend aufzutauchen. Abseits der Konflikte sucht die Sängerin Kraft in Ritualen, tanzt sich frei – und schaut mit spürbarem Stolz auf Jaydens erste Schritte im Musikgeschäft. Ob Britney auch selbst wieder im Tonstudio stehen wird, ist unklar. Seit ihrem letzten Album "Glory" im Jahr 2016 warten ihre Fans sehnsüchtig auf ein Comeback und neue Songs.

